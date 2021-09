La Bourse de Tokyo dominée par l'attentisme avant l'emploi américain

La Bourse de Tokyo évoluait sans direction claire jeudi dans la matinée, déboussolée par la clôture en ordre dispersé de Wall Street la veille et alors que les investisseurs attendaient des données sur l'emploi américain.

L'indice vedette Nikkei était stable (-0,01%) à 28.448,57 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix lâchait 0,26% à 1.975,61 points.

"Les échanges sur le marché japonais devraient être dominés par l'attentisme" avant les chiffres de l'emploi américain pour août, qui seront connus vendredi, a commenté Mizuho Securities dans une note.

L'enquête mensuelle ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis, publiée mercredi, a révélé des chiffres nettement inférieures aux attentes des analystes.

Du côté des valeurs

LE VOYAGE EN SOUFFRANCE: les valeurs japonaises liées au transport et au voyage s'effondraient après l'annonce mercredi par la compagnie ferroviaire JR West (-15,05% à 5.106 yens), troisième plus important opérateur ferroviaire coté en bourse du pays, de son intention de vendre pour l'équivalent de plus de 2,1 milliards d'euros d'actions pour tenter de couvrir ses pertes liées à la pandémie, alors que le gouvernement appelle les Japonais à éviter les déplacements. JR West a subi une perte nette de 233 milliards de yens (1,8 milliard d'euros) sur son exercice achevé fin mars.

La compagnie ferroviaire JR East (-6,84% à 6.912 yens), qui dessert notamment la région de Tokyo, la compagnie aérienne ANA (-3,34% à 2.574 yens) ou le géant du voyage HIS (-7,14% à 2.456 yens) accusaient également le coup.

TAKEDA: le titre du groupe pharmaceutique nippon Takeda perdait 0,83% à 3.697 yens. L'américain Moderna a annoncé mercredi que les impuretés découvertes dans des lots de son vaccin anti-Covid, que Takeda importe et distribue au Japon, se sont révélées après analyse être des particules métalliques provenant probablement d'une ligne de production de son sous-traitant espagnol Rovi.

Mais "la rare présence de particules d'acier inoxydable dans le vaccin (...) ne pose pas un risque excessif pour la sécurité des patients", assurent Moderna et Takeda dans un communiqué commun.

Concernant le décès en août de deux hommes au Japon ayant reçu une dose de vaccin provenant de l'un des trois lots suspendus, le communiqué assure qu'il "n'y a pas de preuve" que ces deux décès soient liés à l'administration du vaccin et que "le lien est actuellement considéré comme fortuit".

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, qui s'échangeait pour 109,99 yens vers 01H00 GMT contre 110,01 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise n'évoluait guère non plus par rapport à l'euro, qui valait 130,25 yens contre 130,24 yens la veille.

Un euro valait 1,1843 dollar, contre 1,1839 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole baissait: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 0,83% à 68,02 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,71% à 71,09 dollars.

mac/cn