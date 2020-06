La Bourse de Tokyo démarre en repli après une séance mitigée à Wall Street

La Bourse de Tokyo partait en baisse vendredi, à court de carburant après quatre séances de hausse à la suite et une tendance mitigée à Wall Street la veille, dans l'attente des chiffres officiels de l'emploi américain en mai.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,33% à 22.619,99 points vers 00H45 GMT, tandis que l'indice élargi abandonnait 0,31% à 1.598,91 points.

La Bourse de New York avait fini sans direction claire jeudi, après plusieurs indicateurs américains en demi-teinte et dans l'attente de la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi dans le pays en mai.

La Banque centrale européenne (BCE) a certes étoffé jeudi ses rachats obligataires pour soutenir la zone euro, mais cette nouvelle salve de mesures exceptionnelles avait déjà été anticipée par les marchés financiers ces derniers jours.

Les investisseurs à Tokyo digéraient aussi l'effondrement de 11,1% de la consommation des ménages au Japon en avril en raison de la pandémie, selon des chiffres publiés peu avant l'ouverture de la Bourse.

Ce plongeon est inférieur à la prévision du consensus Bloomberg (-12,8%) mais n'en constitue pas moins un record depuis le début de ces statistiques en 2000, tendant à confirmer que l'économie japonaise, déjà en récession, devrait connaître une contraction catastrophique au deuxième trimestre.

La baisse du yen face au dollar et à l'euro apportait du réconfort, "mais il y a une forte impression que le marché est en surchauffe", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

La moitié des secteurs était dans le rouge en début de séance, notamment la santé, l'agroalimentaire et les fournisseurs de gaz et d'électricité, tandis que les valeurs financières et pétrolières progressaient le plus.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES DÉCOLLENT: à contre-courant de la tendance générale, les deux principales compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (+4,28% à 2.712 yens) et Japan Airlines (+5,12% à 2.277 yens) profitaient du bond la veille de leurs concurrentes américaines, alors que le trafic aérien mondial amorce sa reprise grâce aux déconfinements et à la levée progressive des restrictions de déplacements internationaux.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,14 yens (109,15 yens jeudi à 21H00 GMT).

Le cours du yen était quasi inchangé également face à l'euro, qui s'échangeait pour 123,76 yens contre 123,75 yens jeudi. L'euro avait nettement grimpé jeudi face au dollar et au yen après les annonces de la BCE.

Un euro se négociait vendredi pour 1,1339 dollar, quasiment comme la veille à 21H00 GMT (1,338 dollar).

Le marché du pétrole reculait, dans l'expectative de l'issue de négociations sur de nouvelles coupes de production des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+). Les spéculations sur ce prochain sommet avaient déjà fait la pluie et le beau temps sur les cours de l'or noir ces derniers jours.

Vers 00H25 GMT le baril de brut américain WTI perdait 0,53% à 37,21 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,28% à 39,88 dollars.

etb/cn