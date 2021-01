La Bourse de Tokyo démarre en petite hausse

La Bourse de Tokyo était en légère hausse lundi en matinée, malgré une séance mitigée à Wall Street vendredi, les investisseurs partant à la chasse aux bonnes affaires avant le lancement de la saison des résultats trimestriels au Japon.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,22% à 28.694,49 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,15% à 1.859,41 points.

La Bourse de New York a terminé la semaine en ordre dispersé, entre un nouveau plus haut du Nasdaq et des baisses de ses indices Dow Jones et S&P 500.

Une série de mauvaises nouvelles a déferlé ces derniers jours sur le front mondial de la crise sanitaire, dont de nouvelles restrictions dans le monde, des retards de livraison de vaccins et des inquiétudes renouvelées sur la dangerosité potentielle du variant britannique.

Mais les investisseurs à Tokyo préféraient pour l'instant regarder des opportunités d'achats, à l'approche de la saison des résultats des entreprises japonaises, expliquait le stratégiste Yoshihiro Ito dans une note d'Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

TOSHIBA DE RETOUR AU PREMIER RANG: l'action Toshiba s'envolait de 12,72% à 3.340 yens. Les investisseurs saluaient l'annonce du groupe en fin de semaine dernière de son retour sur le prestigieux premier tableau de la Bourse de Tokyo à compter de ce vendredi, plus de trois ans après en avoir été banni en raison de grandes difficultés financières, désormais derrière lui.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était parfaitement stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 103,78 yens vers 00H40 GMT, comme vendredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était également quasi inchangé, un euro s'échangeant pour 126,30 yens contre 126,31 yens vendredi.

La monnaie européenne faisait aussi du surplace par rapport au dollar: un euro valait 1,2171 dollar, un cours identique à vendredi 21H00 GMT.

Le marché du pétrole peinait à remonter alors que l'avenir de la demande d'or noir reste toujours hautement incertain face à la crise sanitaire.

Vers 00H35 GMT le prix du baril de brut américain WTI stagnait (+0,06% à 52,30 dollars) et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,09% à 55,36 dollars.

etb/mac/ybl