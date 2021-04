La Bourse de Tokyo démarre en petite forme

La Bourse de Tokyo commençait lundi en petit repli, partagée entre l'inquiétude persistante sur l'impact économique du nouvel état d'urgence au Japon et le rebond de Wall Street vendredi.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,28% à 28.939,80 points vers 00H50 GMT, et l'indice élargi Topix reculait de 0,26% à 1.910,08 points.

A moins de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement a déclaré vendredi un nouvel état d'urgence dans la capitale japonaise et trois autres départements du pays, face à une vive recrudescence locale du Covid-19.

Ce dispositif reste bien plus léger que les confinements imposés dans d'autres régions du monde depuis l'an dernier. Mais il est plus strict que le précédent état d'urgence au Japon en début d'année, en prévoyant notamment la fermeture complète de bars et restaurants servant de l'alcool jusqu'au 11 mai inclus. Des grands magasins, des centres commerciaux et des parcs d'attraction sont aussi concernés.

Du côté des valeurs

PANASONIC EN REBOND: le titre Panasonic regagnait 0,34% à 1.313,5 yens après avoir lâché près de 3,5% vendredi.

Les investisseurs semblaient ainsi digérer l'annonce du groupe en fin de semaine dernière d'acquérir la firme américaine Blue Yonder, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des chaînes d'approvisionnement, pour 7,1 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros).

Il s'agit de l'une des plus grosses acquisitions de l'histoire de Panasonic, qui devrait renforcer considérablement l'un de ses segments d'activité méconnu du grand public mais à fort potentiel, les solutions numériques pour entreprises.

LE CAP VERT DE HONDA APPRÉCIÉ: le marché saluait les objectifs de long terme ambitieux de Honda (+1,79% à 3.291 yens), le numéro deux japonais de l'automobile, qui a annoncé vendredi cibler des ventes mondiales 100% électrifiées d'ici 2040, avec des investissements colossaux en recherche-développement sur les six prochaines années pour accélérer.

ANA HOLDINGS: le titre de la première compagnie aérienne ANA Holdings progressait de 3,75% à 2.458,5 yens. Le groupe a allégé vendredi ses prévisions de pertes pour son exercice écoulé 2020/21 (clos au 31 mars), grâce à ses efforts de réduction de coûts tous azimuts et un effet fiscal positif.

ANA Holdings, qui doit publier ses résultats annuels vendredi, s'attend cependant toujours à une très lourde perte nette annuelle équivalente à 3,1 milliards d'euros.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable face au yen (un dollar pour 107,85 yens vers 00H40 GMT, contre 107,88 yens vendredi à 21H00 GMT).

Le cours euro/yen était lui aussi quasi inchangé, à raison d'un euro pour 130,51 yens contre 130,50 yens en fin de semaine dernière.

L'euro montait très légèrement à 1,2103 dollar, contre 1,2097 dollar vendredi.

Le pétrole était en petit repli: le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,13% à 62,06 dollars, et celui du baril de Brent de la Mer du Nord reculait de 0,15% à 66,01 dollars après 00H35 GMT.

etb/cn