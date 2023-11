La Bourse de Tokyo démarre en ordre dispersé, Nintendo a la pêche

La Bourse de Tokyo évoluait en ordre dispersé mercredi matin, les gains à Wall Street mardi permettant au marché nippon d'effacer une partie de ses pertes de la séance précédente.

L'indice vedette Nikkei gagnait ainsi 0,36% à 32.388,10 points vers 01H00 GMT, mais l'indice élargi Topix était lui en léger recul (-0,32% à 2.325,49 points).

Tirée par ses valeurs technologiques, la Bourse de New York a conclu mardi en hausse, aidée également par un léger repli des taux obligataires américains.

Nintendo: objectifs relevés et film Zelda

L'action Nintendo bondissait de 6,45% vers 00H55 GMT, portée par le relèvement des prévisions de résultats annuels du groupe la veille, grâce notamment au dynamisme des ventes de jeu vidéo Mario, qui surfent sur le carton mondial du film inspiré de ce personnage phare sorti cette année.

Et Nintendo espère désormais dupliquer cette formule à succès avec Zelda: le groupe a annoncé mercredi qu'un film en prises de vues réelles sur cette autre célèbre franchise de son catalogue de jeux vidéo était en préparation avec Shigeru Miyamoto, le responsable créatif de Nintendo, en association avec le producteur Avi Arad (derrière les films de super-héros "Spider-Man", "Iron Man" et "Venom" notamment) et Sony Pictures.

Le pétrole reste en baisse

Sur le marché des changes, le dollar continuait de remonter face au yen (+0,1% à 150,52 yens) et l'euro était stable face à la monnaie japonaise, à 160,91 yens pour un euro vers 00H50 GMT.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0692 dollar contre 1,0700 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le pétrole continuait de baisser après sa dégringolade de la veille sur fond d'un regain d'inquiétudes sur la croissance chinoise. Vers 00H45 GMT le baril de WTI américain cédait encore 0,8% à 76,75 dollars.

etb/rr