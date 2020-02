La Bourse de Tokyo démarre en net repli

La Bourse de Tokyo a ouvert lundi en nette baisse, toujours plombée par les craintes des conséquences du nouveau coronavirus sur l'économie chinoise et mondiale, qui faisaient grimper le yen face au dollar, un mouvement défavorable aux valeurs nippones exportatrices.

Après 10H00 heure locale (01H00 GMT) l'indice vedette Nikkei reculait de 1,56% à 22.843,92 points, tandis que l'indice élargi Topix cédait 1,25% à 1.663,35 points.

Les Bourses de Chine continentale, qui étaient fermées depuis le 24 janvier en raison des congés du Nouvel An, doivent rouvrir lundi.

Pour tenter d'amortir le choc, la Banque centrale de Chine doit injecter lundi 1.200 milliards de yuans (156 milliards d'euros) dans l'économie du pays, afin de maintenir "une liquidité raisonnable et abondante du système bancaire" et d'assurer la stabilité du marché des changes.

Le nouveau coronavirus a fait plus de 360 morts en Chine et le nombre d'infections confirmées dans le pays a dépassé 17.200 cas, selon un dernier bilan provisoire. Un décès a par ailleurs été enregistré aux Philippines, le premier hors de Chine.

Un nombre croissant de pays ferment leurs frontières aux personnes venant de Chine, tandis que les opérations de rapatriement d'étrangers dans le pays se poursuivent.

Du côté des valeurs

Presque tous les secteurs d'activité représentés sur le Nikkei étaient dans le rouge lundi aux débuts des échanges, notamment les valeurs technologiques et d'autres secteurs exportateurs dépendants de la Chine.

ÉLECTRONIQUE EN BERNE: les valeurs les plus exposées à la Chine souffraient davantage, à l'instar du secteur des semi-conducteurs et de l'électronique en général. Alps Alpine lâchait ainsi 5,49% à 1.892 yens, Advantest 4,77% à 5.590 yens et Sumco 3,67% à 1.676 yens. Avant la publication de ses résultats trimestriels dans l'après-midi au Japon, le géant Panasonic perdait 2,31% à 1.076,5 yens. Nintendo chutait par ailleurs de 4,8% à 38.810 yens.

UNIQLO, SHISEIDO AUSSI: très dépendant de la consommation en Chine, Fast Retailing (Uniqlo) reculait de 3,92% à 57.010 yens. Le géant japonais des cosmétiques Shiseido reculait de 3,99% 6.804 yens, alors que son rival Kosé s'effondrait (-8,01% à 13.550 yens) après avoir abaissé ses prévisions annuelles en raison du coronavirus.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait nettement face au dollar, qui valait 108,49 yens vers 01H00 GMT, contre 109,03 yens vendredi après la clôture de la place tokyoïte, point de repère pour les investisseurs nippons.

En revanche la monnaie japonaise baissait légèrement face à l'euro, à raison d'un euro pour 120,25 yens contre 120,16 yens vendredi.

La monnaie européenne faiblissait face au dollar: un euro se négociait pour 1,1080 dollar après 01H00 GMT contre 1,1090 dollar vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en fort repli lundi aux débuts des échanges en Asie, alors qu'une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie est prévue mardi et mercredi à Vienne pour se pencher sur la chute des cours à cause du coronavirus. Après 01H00 GMT le baril de brut américain WTI cédait 0,83% à 51,13 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 1,24% à 55,92 dollars.

etb/plh