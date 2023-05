La Bourse de Tokyo démarre en hausse, soutenue par la tech et le yen faible

La Bourse de Tokyo grimpait vendredi en matinée, restant soutenue comme la veille par le secteur de la tech, dans le sillage des prévisions très confiantes de l'américain Nvidia, et par la faiblesse persistante du yen.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,74% à 31.030,08 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,44% à 2.155,58 points.

Comme la veille, les valeurs japonaises de la tech, en particulier celles du secteur des semi-conducteurs, avaient le vent en poupe et tiraient le Nikkei vers le haut.

Le DG de Seven & i Holdings sauve sa tête

Ryuichi Isaka, le directeur général du géant japonais de la distribution Seven & i Holdings (-1,07% à 6.232 yens), a remporté jeudi un vote de confiance des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe, alors que l'actionnaire activiste californien ValueAct Capital proposait de remplacer la direction par ses propres candidats.

Malgré des résultats record pour Seven & i Holdings en 2022/23, ValueAct estime que le groupe serait beaucoup plus rentable s'il scindait son activité coeur, les supérettes de proximité Seven/Eleven, pour accélérer leur développement. Une vision jugée "court-termiste" par le conglomérat, qui fait valoir les synergies entre ses différentes activités (supermarchés, services bancaires, stations-service Speedway aux Etats-Unis...).

Ce bras de fer était très scruté au Japon, où les actionnaires activistes se font en plus en plus remarquer depuis quelques années et obtiennent parfois gain de cause.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar refluait par rapport au yen, un dollar s'échangeant pour 139,82 yens vers 01H00 GMT contre 140,06 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro reculait aussi par rapport à la devise nippone, à 149,97 yens contre 150,21 yens la veille. La monnaie européenne était repassée jeudi au-dessus des 150 yens pour la première fois depuis début mai.

Le cours euro/dollar était parfaitement stable, à un euro pour 1,0725 dollar.

Le marché du pétrole bougeait peu vendredi matin en Asie: vers 01H00 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,13% à 71,92 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait (-0,05% à 76,22 dollars).

