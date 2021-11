La Bourse de Tokyo démarre du bon pied, aidée par le rebond du Nasdaq

La Bourse de Tokyo partait vendredi en nette hausse, encouragée par le rebond de l'indice Nasdaq à New York la veille, ce qui profitait aux valeurs électroniques nippones, et par la poursuite du repli du yen face au dollar.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,06% à 29.587,09 points peu avant 01H00 GMT et l'indice élargi Topix grimpait de 1,28% à 2.040,01 points.

A Wall Street l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, est reparti jeudi en hausse après deux séances de repli, ce qui offrait un "vent favorable" au marché tokyoïte, notamment à ses valeurs dans le secteur des semi-conducteurs, selon une note d'Okasan Online Securities.

La dépréciation du yen face au dollar continuait par ailleurs de soutenir les valeurs exportatrices japonaises.

Du côté des valeurs

JOUR J POUR TOSHIBA: le titre Toshiba gagnait 1,8% à 5.026 yens. Le groupe doit dévoiler dans la journée une feuille de route stratégique très attendue, où l'option d'une scission du conglomérat en trois entités devrait être sur la table, afin de maximiser la valeur de chacune de ses grandes activités. Des cessions d'actifs pourraient également être annoncées.

RAKUTEN TOUJOURS DANS LE ROUGE: le géant nippon des services en ligne Rakuten (-2,62% à 1.150 yens) a accusé de nouvelles pertes sur son troisième trimestre, selon ses résultats publiés jeudi après la clôture de la Bourse de Tokyo.

Le groupe continue d'être plombé par ses lourds investissements dans le développement de son propre réseau de téléphonie mobile au Japon.

BRIDGESTONE ET SUZUKI: Bridgestone (+1,2% à 4.972 yens) a confirmé jeudi ses prévisions annuelles, malgré de nombreux vents contraires comme la hausse des coûts des matières premières et la pénurie de semi-conducteurs pesant sur la production automobile mondiale, et donc par ricochet sur les ventes de pneus de première monte du groupe japonais.

L'action du constructeur automobile Suzuki, qui a lui aussi maintenu jeudi ses objectifs annuels, perdait en revanche 1,4% à 5.135 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de faiblir par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 114,22 yens vers 01H00 GMT contre 114,06 yens jeudi à la fin des échanges sur le marché mondial des devises.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui valait 130,67 yens contre 130,61 yens la veille.

L'euro descendait à 1,1437 dollar contre 1,1451 dollar jeudi à la fin des échanges.

Le marché du pétrole était en petit repli: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 0,18% à 81,44 dollars.

