La Bourse de Tokyo démarre 2023 en net repli après Wall Street

La Bourse de Tokyo reculait sensiblement mercredi au début de sa première séance de l'année, contaminée par la morosité de Wall Street la veille, dont des valeurs technologiques comme Apple et Tesla ont particulièrement souffert.

L'indice vedette Nikkei cédait 1,44% à 25.719,93 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 1,19% à 1.869,14 points.

La Bourse de New York est restée maussade mardi, poursuivant une tendance négative durant depuis plusieurs semaines, alors que les craintes de récession en 2023 et le cap restrictif de la Réserve fédérale américaine (Fed) demeurent au coeur des préoccupations.

"Pour le moment, tout va probablement tourner autour de la question de savoir à quel point l'économie va être pire que les attentes", a résumé Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

PARTENAIRES D'APPLE ET DE TESLA: des sociétés japonaises fournissant des composants électroniques pour les produits d'Apple faisaient les frais de la chute du titre du géant technologique américain la veille à New York, sur fond notamment d'inquiétudes autour d'une demande faiblissante. TDK lâchait ainsi 2,3% à 4.235 yens et Alps Alpine perdait 1,33% à 1.181 yens.

Panasonic, qui fournit des batteries électriques à Tesla, perdait quant à lui 0,94% à 1.100 yens alors que l'action de l'entreprise américaine a encore sombré mardi après la publication de chiffres décevants de ses livraisons de véhicules électriques en 2022.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, qui valait 130,98 yens vers 00H45 GMT contre 131,02 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait un peu par rapport à l'euro, qui se négociait pour 138,30 yens contre 138,19 yens la veille.

L'euro cotait à 1,0557 dollar contre 1,0548 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, qui a dégringolé mardi sur fond d'inquiétudes sur la demande d'or noir, le baril de WTI américain pansait ses plaies vers 00H35 GMT (+0,25% à 77,12 dollars).

etb/tmt