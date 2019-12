La Bourse de Tokyo débute sur une tonalité légèrement positive

La Bourse de Tokyo, toujours suspendue aux décisions de banques centrales et à l'évolution du conflit commercial sino-américain, a commencé légèrement dans le vert la séance de mercredi.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait 0,09% à 23.430,39 points un peu après 00H00 GMT. L'indice élargi Topix gagnait modestement 0,05% à 1.721,58 points, avant de glisser un peu dans le rouge.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit s'exprimer mercredi et la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Est aussi attendue vendredi l'enquête sur le moral des entreprises japonaises, le sondage trimestriel Tankan de la Banque du Japon.

Petite lueur positive: les Etats-Unis pourraient reporter l'imposition des droits de douane supplémentaires, actuellement prévue pour le 15 décembre et devant frapper quelque 160 milliards de dollars de biens chinois, a affirmé mardi le Wall Street Journal.

Du côté des valeurs

Environ la moitié des grands secteurs représentés dans le premier tableau de la place tokyoïte étaient dans le vert, à commencer par l'énergie, les télécoms ou les technologies.

SEVEN ELEVEN, HEURES SUPPS PAS PAYÉES: le titre du géant de la distribution Seven & I Holdings perdait 0,88% à 4.027 yens, alors que sa filiale japonaise de supérettes Seven Eleven a reconnu le non paiement d'heures supplémentaires durant quatre décennies à quelques 30.000 salariés à temps partiel.

NISSAN, AMENDE CONSENTIE: l'action du constructeur d'automobiles Nissan, qui vient de changer à nouveau de patron à la suite du scandale Ghosn, perdait 0,58% à 675,6 yens. Mardi soir, l'Agence des services financiers a indiqué s'apprêter à lui infliger une amende pour sanctionner la diffusion de rapports boursiers qu'elle juge erronés, en raison de la non inscription de revenus différés destinés à ses dirigeants pendant plusieurs années. Nissan a dit accepter cette punition, alors même que la question de la véracité du contenu de ces rapports est au coeur de l'affaire Ghosn dont le procès n'a pas débuté.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen reculait face au dollar, qui s'échangeait pour 108,77 yens vers 00H00 GMT, contre 108,62 yens mardi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro, qui valait 120,66 yens, contre 120,20 yens mardi.

L'euro bougeait en revanche à peine face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1092 dollar contre 1,1096 mardi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole refluaient un peu ce mercredi matin en Asie, après avoir un tantinet progressé mardi malgré la prudence à quelques jours d'une possible nouvelle salve de taxes américaines sur des produits chinois: vers 00H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,27% à 59,08 dollars.

