La Bourse de Tokyo déboussolée par les vents contraires de Wall Street

Les indices de la Bourse de Tokyo évoluaient en ordre dispersé mercredi dans la matinée, à l'image de ceux de Wall Street la veille, le Nikkei étant en particulier plombé par la baisse des valeurs technologiques.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,07% à 29.280,57 points vers 01H10 GMT tandis que l'indice élargi Topix progressait de 0,33% à 2.036,96 points.

L'indice Nasdaq de New York, à forte coloration technologique, a fini en net recul mardi, ce qui incitait les investisseurs tokyoïtes à vendre des actions dans ce secteur d'activité, notamment dans les semi-conducteurs, et pesait sur l'indice vedette japonais.

La hausse des taux obligataires américains soutenait en revanche les valeurs bancaires et d'assurance, et l'affaiblissement du yen face au dollar encourageait à l'achat de titres d'entreprises exportatrices japonaises.

Du côté des valeurs

TOYOTA DÉTRÔNE GENERAL MOTORS: le géant automobile Toyota (+4,38% à 2.332,5 yens) a détrôné General Motors aux États-Unis en 2021, y vendant pour la première fois plus de voitures et pick-up que son homologue américain, plus touché par la pénurie de semi-conducteurs.

Le manque de puces électroniques a fait lourdement reculer les ventes des constructeurs automobiles mondiaux au quatrième trimestre, de 28% pour Toyota et de 43% pour GM, détaillent les groupes dans des communiqués séparés mardi.

C'est la première fois que General Motors perd la place de numéro un dans le pays depuis 1931, selon le site spécialisé Automotive News.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 116,15 yens vers 01H10 GMT contre 116,16 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait un peu par rapport à l'euro, qui valait 131,05 yens, contre 131,10 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1283 dollar, contre 1,1287 dollar mardi.

Le pétrole progressait: vers 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,22% à 77,16 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,19% à 80,15 dollars.

mac/nzg