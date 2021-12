La Bourse de Tokyo dans le vert malgré les inquiétudes sanitaires

La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse mercredi, prolongeant son rebond de la veille malgré la confirmation mercredi des premiers cas de transmission locale du variant Omicron au Japon, à Osaka (ouest).

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,16% à 28.562,21 points et l'indice élargi Topix a stagné (+0,09%) à 1.971,51 points.

Les valeurs japonaises ont été soutenues par les gains à Wall Street (de la veille) "mais il devrait y avoir peu de mouvements d'achats actifs à l'approche des congés de fin d'année", a commenté Mizuho Securities dans une note.

Les Bourses chinoises évoluaient en ordre dispersé: l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 0,15% peu avant la clôture, Shanghai a terminé en légère baisse et Shenzhen a progressé.

Du côté des valeurs

SONY INDIA SE LIE À ZEE: le titre de Sony a gagné 2,76% à 13.930 yens. La division indienne du géant nippon a annoncé mercredi avoir finalisé son accord de fusion annoncé en septembre avec le principal conglomérat indien de médias ZEE Entertainment.

L'entité fusionnée - qui, selon les analystes, est susceptible de rivaliser avec les leaders du marché - pourrait créer le plus grand réseau de divertissement du pays de 1,3 milliard d'habitants.

PETITE FRITE POUR MCDONALD'S: McDonald's Holdings Japan (+1,16% à 5.190 yens) a fait savoir que ses quelque 2.900 restaurants dans tout le pays ne serviraient plus que de petites portions de frites entre les 24 et 30 décembre, en raison des retards d'approvisionnement liés aux inondations en Colombie-Britannique (Canada) et à la pandémie de coronavirus.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen reculait face au dollar, à raison d'un dollar pour 114,17 yens vers 07H00 GMT contre 114,10 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise gagnait en revanche du terrain sur l'euro, qui valait 128,66 yens contre 128,76 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1269 dollar, contre 1,1285 dollar mardi.

Les cours du pétrole évoluaient peu: vers 06H55 GMT le prix du baril américain de WTI progressait de 0,15% à 71,23 dollars tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord se repliait de 0,04% à 73,95 dollars.

mac/spi