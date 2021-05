La Bourse de Tokyo creuse ses pertes, les craintes sur l'inflation redoublent

La Bourse de Tokyo creusait ses pertes mardi en milieu de journée, sur fond de craintes renouvelées d'une accélération de l'inflation américaine qui impliquerait un resserrement monétaire, et d'une hausse supérieure aux attentes des prix à la production en Chine.

L'indice vedette Nikkei décrochait de 3% à 28.632,79 points peu après 04H00 GMT, et l'indice élargi Topix cédait 2,34% à 1.906,61 points.

Le marché tokyoïte avait été mal embarqué dès l'ouverture de la séance, dans la foulée d'une lourde chute de l'indice Nasdaq la veille à New York (-2,55%), sur fond de craintes liées à l'inflation américaine.

Ses pertes se sont encore accélérées après la publication d'une forte hausse des prix à la production en Chine (+6,8% en avril sur un an), la plus importante depuis près de quatre ans et supérieure aux attentes.

Ce bond s'explique en partie par la faible base de comparaison avec l'an dernier, quand l'activité en Chine était paralysée par le Covid-19. Mais il est aussi lié à l'augmentation actuelle du coût des matières premières sur les marchés mondiaux.

L'indice des prix à la consommation en Chine s'est par ailleurs inscrit en hausse de 0,9% en avril sur un an, contre 0,4% en mars. Le chiffre de l'inflation d'avril aux Etats-Unis est quant à lui attendu mercredi.

Au niveau des devises, le dollar était quasi stable face au yen, à raison d'un dollar pour 108,84 yens après 04H30 GMT contre 108,81 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar reculait face à l'euro, qui valait 1,2141 dollar contre 1,2129 dollar lundi.

Le marché du pétrole restait dans le rouge: vers 04H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,72% à 64,45 dollars et celui du baril de brut de la mer du Nord lâchait 0,75% à 67,81 dollars.