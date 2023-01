La Bourse de Tokyo continue sur sa lancée, soutenue par Wall Street

La Bourse de Tokyo restait résolument en hausse mardi en matinée, encouragée par les nouveaux gains de Wall Street la veille, avec le secteur de la tech en premier de cordée.

Déjà dans le vert sur les deux dernières séances, l'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises grimpait encore de 1,3% à 27.256,13 points vers 00H55 GMT, et l'indice élargi Topix montait de 1,12% à 1.967,13 points.

La perspective de plus en plus crédible d'un relèvement plus modéré qu'auparavant des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine continue à rendre les investisseurs plus optimistes et à profiter en particulier aux valeurs technologiques.

Du côté des valeurs

TECH: des valeurs japonaises du secteur de la tech restaient bien orientées dans la foulée du nouveau bond du Nasdaq lundi: Sony prenait ainsi 1,61% à 11.635 yens, Panasonic avançait de 1,4% à 1.153,5 yens et SoftBank Group grimpait de 1,5% à 6.074 yens.

ENERGIE: le fournisseur d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) a déclaré lundi qu'il comptait augmenter de 29% en moyenne ses tarifs pour les particuliers à compter de juin, en invoquant la dégradation de ses finances à cause de la flambée des prix du pétrole et de la chute du yen l'an dernier.

Mais cette annonce ne faisait pas monter mardi son action outre mesure (+0,44% à 447 yens). Car Tepco a aussi prévenu que ses résultats annuels 2022/23 allaient tomber profondément dans le rouge, avec notamment une perte nette de 317 milliards de yens (2,2 milliards d'euros).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, lequel restait toutefois au-dessus de la barre des 130 yens (130,35 yens vers 00H45 GMT contre 130,67 yens lundi à 21H00 GMT).

La monnaie européenne refluait un peu par rapport à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 141,69 yens contre 142,06 yens la veille.

L'euro était stable face au billet vert, se négociant pour 1,0872 dollar comme lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole stagnait: vers 00H40 GMT le cours du baril de WTI américain cédait à peine 0,01% à 81,61 dollars.

etb/rr