La Bourse de Tokyo conclut sur une note positive

La Bourse de Tokyo a grimpé lundi à l'instar de Wall Street vendredi, les investisseurs s'étant montrés confiants dans la reprise économique et optimistes sur une accélération seulement temporaire de l'inflation américaine.

L'indice Nikkei des 225 valeurs japonaises vedettes a pris 0,74% à 29.161,80 points et l'indice élargi Topix a progressé de 0,29% à 1.959,75 points.

L'inflation sera au coeur de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi, mais une réduction dès cette semaine du soutien de la Fed à l'économie américaine est cependant très peu probable, et son président Jerome Powell devrait de nouveau estimer que la forte hausse actuelle des prix n'est que temporaire.

La Banque du Japon (BoJ) doit aussi tenir une réunion de politique monétaire en fin de semaine.

Les investisseurs ont aussi salué les annonces du sommet du G7 de ce week-end. Les dirigeants des pays du Groupe des sept ont décidé d'offrir plus d'un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays en développement d'ici fin 2022, et ont apporté leur soutien à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Les marchés chinois étaient fermés lundi en raison d'un jour férié local.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le titre du conglomérat japonais Toshiba a gagné 2,69% à 4.770 yens, annulant ses pertes de vendredi.

Ebranlé depuis la publication jeudi dernier d'une enquête indépendante accablante sur ses manoeuvres pour faire pression sur ses actionnaires avec le concours du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti), Toshiba a annoncé dimanche qu'il se séparait de quatre responsables, dont deux membres de son conseil d'administration.

Le groupe s'est aussi excusé lundi auprès de tous ses actionnaires, alors qu'il doit tenir son assemblée générale ordinaire le 25 juin. Une assemblée générale extraordinaire sera sans doute nécessaire ultérieurement pour compléter le conseil d'administration, a encore précisé Toshiba lors d'une conférence de presse.

LE JEU VIDEO SUR PAUSE: les valeurs de plusieurs groupes nippons fabriquant console et jeux vidéo ont souffert, le marché réévaluant leurs perspectives financières dans le contexte du redémarrage de l'économie soutenu par les campagnes de vaccination: le géant Nintendo a ainsi perdu 3,08% à 65.080 yens, et les éditeurs Square Enix (-4,71% à 5.660 yens), Bandai Namco (-3,87% à 7.956 yens) et Capcom -1,17% à 3.360 yens) n'ont pas non plus été épargnés.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,64 yens après 07H00 GMT contre 109,66 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise variait peu également face à l'euro, un euro valant 132,70 yens, contre 132,78 yens en fin de semaine dernière.

Un euro valait 1,2102 dollar, contre 1,2109 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le pétrole était bien orienté: vers 07H00 GMT le prix du baril de WTI américain prenait 0,59% à 71,33 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,66% à 73,17 dollars.

mac-etb/clp/