La Bourse de Tokyo commotionnée par la faillite de la banque américaine SVB

La Bourse de Tokyo démarrait en nette baisse lundi, choquée par l'effondrement de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB), même si des mesures ont été annoncées en urgence par les autorités américaines pour éviter une crise de grande ampleur.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,56% à 27.704,79 points vers 00H55 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 1,99% à 1.991,14 points.

Incapable de faire face aux retraits massifs de ses clients, principalement des acteurs de la tech, SVB a été fermée vendredi dernier par les autorités américaines. Il s'agit de la plus grosse faillite bancaire aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008.

Dans la foulée de cette débâcle, liée à la brutale remontée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis l'an dernier, qui plombe en particulier le secteur technologique, deux autres banques américaines de taille plus modeste ont également coulé, Signature Bank et Silvergate Bank.

Pour rassurer particuliers et entreprises, les autorités américaines ont annoncé dimanche une série de mesures: l'accès à tous les dépôts chez SVB et Signature Bank a été garanti, et la Fed s'est engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui en auraient besoin pour honorer des demandes de retraits de leurs clients.

Du côté des valeurs

BANQUES: les grandes banques japonaises continuaient de souffrir lundi des turbulences dans le secteur bancaire américain: Mitsubishi UFJ Financial Group lâchait 2,63% à 908,1 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group chutait de 3,33% à 5.718 yens et Mizuho de 4,01% à 2.030 yens.

Par ailleurs, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group perdait encore 1,96% à 5.238 yens après avoir déjà plongé de plus de 6% vendredi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait sensiblement par rapport au dollar, qui valait 134,52 yens vers 00H50 GMT contre 135,03 yens vendredi à 21H00 GMT.

En revanche la monnaie japonaise était stable face à l'euro, qui se négociait pour 143,69 yens contre 143,71 yens.

L'euro montait à 1,0688 dollar contre 1,0643 dollar en fin de semaine dernière.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,6% à 77,14 dollars vers 00H40 GMT.

etb/mlb