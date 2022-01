La Bourse de Tokyo commence l'année en fanfare, soutenue par le yen bas

La Bourse de Tokyo a bondi mardi au cours de sa première séance de 2022, portée par un yen au plus bas depuis cinq ans face au dollar et par l'optimisme de Wall Street la veille quant à l'impact d'Omicron sur l'économie.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 1,77% à 29.301,79 points et l'indice élargi Topix de 1,9% à 2.030,22 points.

La place tokyoïte a bénéficié d'un yen tombé mardi à son plus bas niveau face au dollar depuis janvier 2017 - atteignant 115,82 yens pour un dollar -, un mouvement favorable aux entreprises exportatrices japonaises.

La monnaie japonaise a perdu 10% de sa valeur face au dollar en 2021, alors que l'optimisme au sujet de la croissance économique mondiale favorisait la hausse des rendements obligataires américains et atténuait le recours aux valeurs refuges telles que le yen.

"La normalisation graduelle de l'économie mondiale en 2022 entraînera celle des politiques monétaires de plusieurs banques centrales, dont la Fed" et cela pèsera encore sur le yen, a commenté David Forrester de Crédit Agricole CIB à Hong Kong, cité par l'agence Bloomberg.

Les places chinoises étaient elles dans le rouge, l'indice Hang Seng de Hong Kong lâchant 0,2% peu avant la clôture. Shanghai et Shenzhen ont clôturé en retrait.

Du côté des valeurs

TOYOTA: le géant automobile Toyota a vu son titre s'envoler de 6,12% à 2.234,5 yens, aidé par la baisse du yen et après la publication d'informations du quotidien Nikkei selon lesquelles le groupe envisageait de développer d'ici 2025 sa propre plateforme logicielle pour ses véhicules.

SONY: le dernier opus cinématographique des aventures de Spider-Man, "No Way Home", collaboration entre Sony (+3,41% à 14.970 yens) et Marvel, est resté solidement agrippé à la tête du box-office nord-américain en engrangeant 52,7 millions de dollars sur le week-end, selon des chiffres publiés dimanche.

Le film sorti mi-décembre aux Etats-Unis, premier de l'ère Covid à récolter plus d'un milliard de dollars depuis sa sortie, a apporté une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma qui peine à se remettre du coup terrible porté par la pandémie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen poursuivait sa baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 115,78 yens vers 07H00 GMT contre 115,32 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise refluait aussi nettement par rapport à l'euro, qui valait 130,75 yens, contre 130,28 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1294 dollar, contre 1,1297 dollar lundi.

Le pétrole était stable: vers 06H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait tout juste 0,03% à 76,10 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,04% à 79,01 dollars.

mac/nth