La Bourse de Tokyo clôture en petit recul, le regard braqué sur les Etats-Unis

La Bourse de Tokyo a terminé mardi en légère baisse, inquiète notamment du regain de tensions sur les rendements obligataires américains la veille et des négociations s'annonçant ardues cette semaine au Congrès américain sur plusieurs dossiers économiques cruciaux.

L'indice vedette Nikkei a lâché 0,19% à 30.183,96 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,29% à 2.081,77 points.

Les rendements sur les bons du Trésor américain à 10 ans ont brièvement atteint lundi à la Bourse de New York leur plus haut niveau depuis fin juin, poursuivant sur leur lancée de la semaine dernière en vue d'un resserrement progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cela a pesé sur Wall Street lundi, en particulier sur les valeurs technologiques américaines, et par ricochet sur le marché tokyoïte mardi.

Les regards étaient aussi braqués sur le Congrès américain, qui doit s'accorder d'urgence sur le nouveau budget fédéral pour éviter la paralysie des services fédéraux ("shutdown"), mais aussi trouver rapidement un accord sur le plafond de la dette américaine tout en examinant les plans d'investissements et de dépenses sociales voulus par Joe Biden.

Le gouvernement nippon devrait officiellement annoncer plus tard dans la journée la levée de l'état d'urgence contre le Covid-19 au Japon au terme de ce mois, mais cette perspective positive avait déjà été intégrée lundi par la Bourse de Tokyo.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en net rebond (+1,47% vers 06H30 GMT). Shanghai était également en hausse en fin de séance, tandis que Shenzhen était légèrement dans le rouge.

Du côté des valeurs

NOUVEAUX HORIZONS POUR FUJIFILM: le groupe japonais Fujifilm (-0,87% à 9.766 yens) s'apprêterait selon le quotidien économique Nikkei à démarrer la vente d'équipements de bureautique sur le marché européen, qui lui était jusque-là interdit d'accès en vertu d'un accord de distribution vieux de plusieurs décennies avec l'américain Xerox, lequel a pris fin il y a quelques mois.

Selon le Nikkei, l'ancienne coentreprise Fuji Xerox, désormais appelée Fujifilm Business Innovation, commercialisera prochainement ses imprimantes professionnelles en Allemagne, Espagne, Italie et au Portugal, avant d'étendre son offre à d'autres produits et d'autres pays, y compris ailleurs dans le monde (Moyen-Orient, Amérique Centrale et Amérique latine).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, qui s'échangeait pour 111,32 yens vers 06H45 GMT, contre 111,00 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait aussi par rapport à l'euro, qui valait 130,04 yens contre 129,82 yens la veille. Mais l'euro baissait par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1682 dollar, contre 1,1695 dollar lundi à 21H00 GMT.

Après un début de séance en petite forme, le marché du pétrole était dynamique: vers 06H40 GMT le prix du baril américain de WTI prenait 1,46% à 76,55 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,37% à 80,62 dollars.

mac-etb/ngu