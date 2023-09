La Bourse de Tokyo clôture en nette baisse après la Fed

La Bourse de Tokyo a fini jeudi en net repli, troublée comme Wall Street la veille par le message offensif de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a signalé que ses taux directeurs devraient rester élevés encore longtemps.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,37% à 32.571,03 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,94% à 2.383,41 points.

La Bourse de Hong Kong était tout aussi morose (-1,17% à 06H30 GMT).

La Fed a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, mais elle compte les relever de nouveau d'ici la fin de l'année, et surtout les baisser moins vite que prévu en 2024, maintenant une attitude combattive contre l'inflation.

Les investisseurs à Tokyo se tournent désormais vers la Banque du Japon (BoJ), dont une décision de politique monétaire est attendue vendredi.

La BoJ se retrouve dans une position de plus en plus compliquée, car l'inflation fait aussi de la résistance au Japon et l'effritement du yen - conséquence du fossé entre la politique monétaire nippone toujours ultra-accommodante et la remontée drastique des taux aux Etats-Unis - atteint de nouveau des niveaux préoccupants.

Le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a souligné jeudi qu'aucune option n'était exclue pour contrer des fluctuations excessives des taux de change. Tokyo était déjà intervenu à l'automne dernier sur le marché des devises pour soutenir sa monnaie.

Toshiba a été racheté

Toshiba (+0,19%) a confirmé jeudi le succès de l'offre publique d'achat (OPA) amicale dont il faisait l'objet depuis début août par un consortium d'entreprises japonaises, valorisant ce conglomérat industriel et technologique en déclin à environ 2.000 milliards de yens (12,6 milliards d'euros au cours actuel).

L'offre a récolté 78,6% des actions du groupe en circulation, dépassant ainsi le seuil des deux tiers qui était nécessaire pour réussir. Les nouveaux propriétaires, menés par le fonds Japan Industrial Partners (JIP), ont prévu de monter à 100% de Toshiba pour sortir le groupe de la cote à Tokyo.

Le pétrole reste en baisse

Le dollar était stable par rapport au yen: vers 06H30 GMT le billet vert valait 148,34 yens, comme la veille à 21H00 GMT.

Le dollar campe cependant depuis mercredi au-delà des 148 yens pour la première fois depuis novembre dernier.

Le yen reprenait un peu un terrain face à l'euro, qui se négociait pour 157,86 yens contre 158,15 la veille.

Et la monnaie européenne baissait à 1,0641 dollar contre 1,0661 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le mouvement baissier depuis deux séances se prolongeait jeudi: vers 06H20 GMT le baril de WTI perdait 0,84% à 88,91 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,81% à 92,77 dollars.

etb/spi