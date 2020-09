La Bourse de Tokyo clôture en légère hausse avant un long week-end

La Bourse de Tokyo a grappillé quelques points vendredi, malgré un nouveau repli de Wall Street la veille et alors que les investisseurs ont joué la prudence sur leurs positions avant un week-end de quatre jours au Japon.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,18% à 23.360,30 points, tandis que l'indice élargi Topix a gagné 0,49% à 1.646,42 points.

Les investisseurs ont adopté une attitude attentiste alors que la Bourse de Tokyo observera la semaine prochaine deux jours fériés au Japon lundi et mardi, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Le marché nippon a malgré tout progressé, porté par des espoirs fondés sur le nouveau gouvernement de Yoshihide Suga, nommé mercredi nouveau Premier ministre, a ajouté Okasan Securities.

En pleines turbulences depuis début septembre, Wall Street avait connu une nouvelle séance difficile jeudi, dans le sillage d'indicateurs américains mitigés et d'un nouveau coup de fatigue des valeurs technologiques.

Au Japon, l'inflation est repartie en territoire négatif en août (-0,4% sur un an hors produits frais), selon des données publiées vendredi peu avant l'ouverture de Tokyo et qui soulignent l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau gouvernement et la Banque du Japon pour redynamiser l'économie nationale.

Du côté des valeurs

LES TÉLÉCOMS TREMBLENT FACE À M. SUGA: le nouveau Premier ministre japonais, qui a fait de la baisse des tarifs des opérateurs mobiles nippons l'un de ses chevaux de bataille, a chargé vendredi son ministre des Communications d'avancer sur le sujet, selon les médias japonais, faisant chuter les cours des valeurs du secteur.

SoftBank Corp a ainsi chuté de 5,04% à 1.242,5 yens, KDDI de 4,09% à 2.743 yens et NTT Docomo de 2,87% à 2.698,5 yens.

TOSHIBA SURMONTE LA DÉCEPTION KIOXIA: l'action Toshiba a gagné 0,3% à 2.959 yens. La veille, Kioxia (ex-Toshiba Memory), ancienne filiale de puces-mémoires du groupe, a livré une fourchette de prix pour son introduction en Bourse, prévue le 6 octobre, sensiblement inférieure à son prix indicatif initial.

Cela ne fait pas les affaires de Toshiba, qui a prévu de mettre sur le marché environ 30 millions de ses actions Kioxia lors de cette opération, pour réduire sa part au capital à environ 32% contre 40,6% actuellement. Kioxia doit fixer fin septembre son prix final par action.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise s'appréciait un peu face au dollar vers 07H25 GMT, à raison d'un dollar pour 104,57 yens contre 104,74 yens la veille à 21H00 GMT.

L'euro faiblissait aussi face au yen, s'échangeant pour 124,00 yens contre 124,10 yens jeudi.

En revanche la devise européenne se renforçait un peu face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1856 dollar contre 1,1848 dollar la veille.

Les prix du pétrole, qui avaient encore terminé en nette hausse jeudi, progressaient encore: vers 07H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 1,03% à 41,39 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,92% à 43,70 dollars.

etb-mac/lth