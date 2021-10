La Bourse de Tokyo clôture dans le rouge pour une huitième séance d'affilée

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse mercredi pour la huitième séance consécutive, une série négative d'une longueur inédite depuis juillet 2009 sur fond d'inquiétudes sur l'inflation, aggravées par la montée des taux obligataires aux Etats-Unis.

Le Nikkei, qui avait pourtant démarré la séance en rebond, a finalement perdu 1,05% à 27.528,87 points, soit une dégringolade de 10,24% depuis mi-septembre.

L'indice élargi Topix a lui lâché 0,3% à 1.941,91 points.

"Le Nikkei avait commencé la journée en hausse dans la foulée des trois principaux indices de Wall Street la veille, mais la hausse des rendements obligataires américains a incité (les investisseurs) à vendre", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Le marché "est l'otage des craintes mondiales" concernant l'inflation, les chaînes d'approvisionnement, le système financier chinois et le concept de "nouveau capitalisme" lancé par le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida, a estimé Takeo Kamai de CLSA Securities Japan Co, cité par Bloomberg.

M. Kishida, élu Premier ministre lundi par le Parlement, a fait campagne lors de l'élection interne de son parti sur la redistribution des richesses, prônant une politique économique qui serait, selon lui, un "nouveau type de capitalisme japonais", mais qu'il n'a pas encore détaillé.

La Bourse de Hong Kong était également orientée à la baisse (-0,33%) en fin de séance. Les places de Shanghai et Shenzhen étaient, elles, toujours fermées en raison des congés de la fête nationale chinoise.

Du côté des valeurs

LE CIMENT PREND: les titres des cimentiers japonais étaient en forte hausse après l'annonce par l'un d'entre eux, Taiheiyo Cement (+7,42% à 2.402 yens), qu'il augmenterait ses prix à partir de janvier prochain en raison de la hausse des cours du charbon et des coûts croissants de maintenance et de transport. L'action de son compatriote Sumitomo Osaka Cement Co a elle bondi de 12,56% à 3.450 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 111,70 yens vers 07H00 GMT contre 111,46 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone baissait plus légèrement par rapport à l'euro, qui valait 129,33 yens contre 129,27 yens la veille.

La devise européenne s'échangeait pour 1,1579 dollar contre 1,1598 dollar mardi.

Les cours du pétrole progressaient: vers 06H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,8% à 79,56 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,79% à 83,21 dollars.

