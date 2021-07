La Bourse de Tokyo bousculée par la flambée du Covid-19 au Japon

La Bourse de Tokyo encaissait vendredi le choc des nouveaux chiffres record des infections au coronavirus enregistrés la veille dans la capitale comme pour l'ensemble du Japon, risquant de retarder encore un peu plus la franche reprise attendue de l'économie nationale.

L'indice vedette Nikkei lâchait 1,07% à 27.485,36 points après 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix perdait 0,7% à 1.914,00 points à la même heure.

"Même si des gains robustes à Wall Street offrent un certain support, le marché est plombé par les inquiétudes concernant l'expansion des nouveaux cas" de Covid-19 au Japon, commentait Okasan Online Securities dans une note.

Le Japon a dépassé jeudi la barre symbolique des 10.000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus, une première depuis l'apparition du coronavirus dans le pays il y a plus d'un an et demi. Un nouveau record a aussi été enregistré jeudi à Tokyo (3.865 cas), le troisième en trois jours.

Le gouvernement devrait annoncer vendredi la prolongation de l'état d'urgence à Tokyo, actuellement mis en place jusqu'au 22 août, et étendre ce dispositif à trois départements voisins de la capitale et à celui d'Osaka, la principale métropole de l'ouest du pays.

Du côté des valeurs

PANASONIC SANS PANACHE: le titre Panasonic reculait de 0,81% à 1.339 yens. Le géant japonais de l'électronique a publié jeudi de bons résultats au premier trimestre de son exercice 2021/22 (clos au 31 mars prochain), mais n'a pas pour autant relevé ses prévisions annuelles, du fait des incertitudes et des risques entourant ses activités.

Panasonic, qui a notamment profité du rebond de l'industrie automobile, dont il est un important fournisseur, ainsi que de la reprise du marché de l'électroménager, s'est contenté de dire qu'il comptait dépasser ses objectifs annuels.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait très légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,56 yens vers 01H00 GMT contre 109,48 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise nippone était stable par rapport à la monnaie européenne, un euro valant 130,15 yens contre 130,14 yens la veille.

L'euro descendait à 1,1880 dollar contre 1,1887 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole refluait vendredi matin en Asie, après avoir fortement grimpé la veille. Vers 00H50 GMT le cours du baril de WTI américain déclinait de 0,49% à 73,26 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,33% à 75,80 dollars.

etb-kh/ybl