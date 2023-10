La Bourse de Tokyo boucle une séance robuste tirée par la tech

La Bourse de Tokyo a terminé jeudi en nette hausse, tirée par ses valeurs technologiques qui ont continué de surfer sur un vent d'optimisme concernant la politique monétaire américaine, laquelle pourrait se montrer plus clémente à l'avenir.

L'indice vedette Nikkei a avancé de 1,75% à 32.494,66 points et l'indice élargi Topix a progressé de 1,5% à 2.342,49 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 2,1% vers 07H00 GMT, sur fond de signes de soutien de Pékin au secteur bancaire chinois.

La Bourse de New York avait elle aussi progressé mercredi, mais avait fait preuve de davantage de retenue avant la publication plus tard ce jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de septembre.

De nouvelles déclarations de responsables d'antennes régionales de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi ont conforté l'impression des marchés financiers selon laquelle la banque centrale devrait dorénavant se montrer plus patiente pour vérifier les effets du resserrement drastique de sa politique monétaire depuis l'an dernier, ses taux directeurs ayant quasiment atteint leur pic à présent.

Toyota-Idemitsu, c'est du solide

Le premier constructeur automobile mondial Toyota (+3,35%) a annoncé jeudi une collaboration avec le géant énergétique nippon Idemitsu Kosan (+5,58%) dans le développement de technologies pour produire en masse des batteries solides pour les véhicules électriques, un objectif que le constructeur automobile veut atteindre à partir de 2027-28.

Toyota a tardé à se lancer sérieusement dans l'électrique mais fonce désormais pour tenter de rattraper les leaders actuels du secteur comme l'américain Tesla et le chinois BYD. Et pour ce faire, il compte être aux avant-postes des batteries à l'état solide, censées être plus performantes et fiables que les batteries lithium-ion actuelles.

Le pétrole poursuit sa décrue

Les cours du pétrole restaient en repli comme la veille, après leur brève envolée en début de semaine dans le sillage de la violente résurgence du conflit israélo-palestinien après l'attaque du Hamas. Vers 06H55 GMT le baril de WTI américain cédait 0,34% à 83,21 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,2% à 85,65 dollars.

Le marché des changes patientait avant les nouvelles données sur l'inflation américaine. Le dollar était ainsi quasi stable face au yen, en se négociant pour 149,09 yens après 07H00 GMT contre 149,17 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro montait à 158,52 yens contre 158,41 yens la veille. La monnaie européenne s'appréciait par ailleurs à 1,0631 dollar, contre 1,0620 dollar mercredi à 21H00 GMT.

