La Bourse de Tokyo boucle une séance dynamique

La Bourse de Tokyo a fortement progressé jeudi dans la foulée de la nette hausse de Wall Street la veille, sur fond d'espoirs d'un prochain accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

L'indice vedette Nikkei, déjà revenu la veille au-delà de la barre symbolique des 30.000 points pour la première fois depuis 2021, a encore grimpé de 1,6% à 30.573,93 points, et l'indice élargi Topix a pris 1,14% à 2.157,85 points.

Le président américain Joe Biden s'est dit mercredi "confiant" quant à un prochain accord sur le relèvement du plafond de la dette, assurant qu'un défaut de paiement des Etats-Unis sera évité, tandis que le chef de file des républicains à la Chambre des représentants s'est déclaré "optimiste sur la capacité à travailler ensemble".

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,74% vers 07H15 GMT, les investisseurs espérant de nouvelles aides de Pékin pour soutenir la reprise économique fragile en Chine.

Du côté des valeurs

SONY: le géant japonais de l'électronique et du divertissement Sony a vu son titre bondir de 6,39% à 13.720 yens après son annonce la veille d'un rachat de 25 millions de ses propres actions à partir de jeudi, pour un montant maximal de 200 milliards de yens (1,3 milliard d'euros).

Sony a par ailleurs annoncé jeudi qu'il envisageait de scinder son importante division de services financiers en vue de l'introduire séparément en Bourse. L'étude de ce plan doit toutefois durer jusqu'à fin mars 2024 et si elle était alors approuvée, l'opération elle-même devrait encore prendre de deux à trois ans, a précisé Sony.

NINTENDO: l'action Nintendo a gagné 1,99% à 6.043 yens. Le pionnier japonais du jeu vidéo a annoncé mercredi que le dernier épisode de sa saga de jeux d'aventure-action Zelda, intitulé "Tears of the Kingdom", s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en trois jours après sa sortie vendredi dernier, devenant le jeu le plus rapidement vendu de la série, qui devrait ainsi doper les résultats de Nintendo sur son premier trimestre 2023/24 (avril-juin).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 137,53 yens à 07H15 GMT contre 137,68 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait aussi par rapport à l'euro, qui se négociait pour 148,93 yens contre 149,25 yens la veille.

L'euro baissait à 1,0828 dollar contre 1,0840 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en recul: après 07H00 GMT le baril de WTI américain reculait de 0,45% à 72,50 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord de 0,39% à 76,66 dollars.

mac-etb/abx