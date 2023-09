La Bourse de Tokyo boucle une 8e séance de hausse

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse mercredi pour la huitième fois d'affilée, soutenue par l'affaiblissement du yen tombé la veille au plus bas en dix mois face au dollar, un facteur bénéficiant aux valeurs exportatrices japonaises.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,62% à 33.241,02 points et l'indice élargi Topix a progressé dans la même proportion, à 2.392,53 points.

Le yen est descendu brièvement mardi à 147,80 yens pour un dollar, son plus faible niveau depuis début novembre 2022, une évolution de change positive pour les résultats à l'étranger des entreprises exportatrices nippones.

La devise japonaise s'est cependant sensiblement appréciée après les déclarations d'un haut responsable du ministère des Finances assurant que Tokyo ferait face à ces mouvements de change "sans exclure aucune option".

Le gouvernement japonais était intervenu en septembre et octobre 2022 sur le marché des changes pour soutenir sa devise nationale, qui était alors tombée au plus bas depuis 1990 face au billet vert.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger recul de 0,1% vers 06H50 GMT.

Arm dévoile ses objectifs à Wall Street

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a lâché 0,34% à 6.400 yens. Sa filiale Arm, champion britannique des microprocesseurs, a annoncé mardi viser une valorisation jusqu'à 52 milliards de dollars pour son entrée en Bourse à New York, un objectif inférieur aux plus de 60 milliards de dollars sur lesquels tablait initialement SBG.

Arm espère lever entre 4,5 et 5,2 milliards de dollars à cette occasion selon des documents publiés sur le site du gendarme de la Bourse américaine (SEC), ce qui en ferait l'une des plus importantes opérations de ce type dans le secteur technologique ces dernières années.

Le yen remonte

Le yen se renforçait face au dollar, qui valait 147,25 yens vers 06H50 GMT contre 147,72 yens mardi.

La monnaie japonaise remontait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 158,05 yens contre 158,39 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0733 dollar contre 1,0722 dollar mardi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,17% à 86,54 dollars vers 06H40 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,14% à 89,91 dollars.

