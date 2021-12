La Bourse de Tokyo boucle sa meilleure séance depuis plus d'un mois

La Bourse de Tokyo a signé mardi sa meilleure progression depuis plus d'un mois, dopée par un reflux des craintes concernant Omicron et le volontarisme affiché par Pékin pour soutenir la croissance chinoise et éviter une crise majeure du secteur immobilier.

L'indice vedette Nikkei a rebondi de 1,89% à 28.455,60 points (+528 points), sa meilleure séance depuis le 1er novembre. L'indice élargi Topix a grimpé encore davantage (+2,17% à 1.989,85 points).

La Bourse de New York avait déjà fortement rebondi lundi, alors que le variant Omicron qui inquiète la planète entière depuis fin novembre pourrait être moins virulent qu'initialement redouté, les hôpitaux en Afrique du Sud n'étant pour le moment pas saturés.

En Chine, le président Xi Jinping a assuré lundi que l'Etat allait soutenir le secteur immobilier dans le pays, ébranlé depuis des mois par les déboires financiers du promoteur géant Evergrande.

La Banque centrale chinoise a par ailleurs abaissé lundi le taux de réserve obligatoire des banques d'un demi-point de pourcentage, une mesure destinée à encourager les instituts financiers à prêter davantage et à de meilleures conditions.

Ces efforts de Pékin "vont calmer les craintes sur un ralentissement de l'économie chinoise", selon Hideyuki Ishiguro, stratégiste chez Nomura Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

La Bourse de Hong Kong était elle aussi en grande forme, l'indice Hang Seng prenant plus de 1,9% après 06H15 GMT. Les Bourses de Shanghai et Shenzhen étaient toutefois en repli.

Du côté des valeurs

RAKUTEN RESPIRE: le titre Rakuten a gagné 2,16% à 1.131 yens. L'autorité japonaise de la concurrence a fait savoir lundi qu'elle comptait mettre fin à une enquête contre le groupe après que celui-ci a promis de ne pas imposer aux vendeurs des livraisons gratuites de leurs produits au-delà de certains niveaux d'achats sur sa principale place de marché en ligne au Japon, Rakuten Ichiba.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, une tendance de change favorable pour les valeurs japonaises exportatrices: vers 06H30 GMT un dollar se négociait pour 113,72 yens, contre 113,48 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise nippone reculait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 128,44 yens contre 128,07 yens la veille.

L'euro montait à 1,1294 dollar, contre 1,1285 lundi à 21H00 GMT.

Le pétrole continuait sur sa lancée de lundi: à 06H20 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 1,54% à 70,56 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 1,22% à 73,97 dollars.

