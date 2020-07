La Bourse de Tokyo bien orientée après les gains de Wall Street

La Bourse de Tokyo partait sur de bons rails mercredi, portée par les gains robustes de Wall Street la veille et par de nouveaux espoirs thérapeutiques contre le coronavirus.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,49% à 22.923,65 points après 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix gagnait 1,51% à 1.588,78 points.

Wall Street avait fini nettement dans le vert mardi, surfant notamment sur des attentes de nouvelles mesures budgétaires de soutien à l'économie américaine.

La biotech américaine Moderna Therapeutics a par ailleurs annoncé des résultats préliminaires très prometteurs pour un vaccin contre le Covid-19. Cependant un essai clinique de phase III, dernière étape avant une éventuelle commercialisation et impliquant un bien plus grand nombre de patients, devrait s'étaler sur plus de deux ans.

"Les titres japonais démarrent fort après la performance meilleure que prévu du marché d'actions américain", a commenté Mitsushige Akino, un responsable de Ichiyoshi Asset Management Co.

"Mais la situation n'a pas changé fondamentalement, les actions demeurent dans une phase de correction" face à la propagation persistante de la pandémie dans le monde, a-t-il ajouté.

Du côté des valeurs

NISSAN BONDIT: le titre Nissan était en forte progression (+8,01% à 421,6 yens). En difficulté financière en raison de ses résultats profondément dans le rouge, le constructeur automobile a lancé mercredi une émission obligataire de 70 milliards de yens (572 millions d'euros), avec des maturités allant de 18 mois à 5 ans et des taux d'intérêt relativement bas, selon des données publiées par l'agence Bloomberg.

Nissan doit aussi dévoiler mercredi à la presse un tout nouveau modèle, Ariya, un SUV 100% électrique, censé incarner le retour du groupe au premier plan de la technologie et de l'innovation dans son secteur.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar vers 01H00 GMT, à raison d'un dollar pour 107,28 yens contre 107,24 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait légèrement face à l'euro, qui valait 122,43 yens contre 122,25 yens la veille.

L'euro montait aussi vis-à-vis du dollar, un euro s'échangeant pour 1,1411 dollar contre 1,1400 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient légèrement dans le vert avant une réunion prévue plus tard dans la journée des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) pour débattre de leurs niveaux de production.

Vers 00H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,35% à 40,43 dollars et celui du baril de Brent londonien avançait de 0,23% à 43,00 dollars.

etb/ob