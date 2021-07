La Bourse de Tokyo baisse derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en léger recul mercredi dans la matinée après deux séances dans le vert, suivant la tendance morose à Wall Street la veille à cause notamment de chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei se repliait de 0,2% à 28.660,57 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix stagnait (+0,02%) à 1.967,99 points.

"Les valeurs japonaises risquent d'être en retrait aujourd'hui à cause de la baisse" à Wall Street la veille "mais avec la reprise économique sur les rails, (elles) ne devraient pas trop plier", a estimé Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par Bloomberg.

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par des prises de bénéfices mais aussi par la publication de l'indice CPI montrant que les prix à la consommation ont continué de grimper en juin aux Etats-Unis et connu leur plus forte hausse depuis 2008, faisant planer l'incertitude sur la politique monétaire américaine.

Du côté des valeurs

SPONSORS OLYMPIQUES: à neuf jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, qui se dérouleront dans un huis clos quasi total, les sponsors olympiques connaissaient des fortunes diverses en bourse, certains voyant leur titre monter comme Toyota (+1,08% à 9.972 yens) ou Canon (+0,39% à 2.555 yens). D'autres étaient en net recul comme l'équipementier Asics (-2,38% à 2.573 yens) ou le fabricant de pneus Bridgestone (-2,84% à 4.846 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,60 yens vers 01H00 GMT contre 110,63 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était lui aussi quasi inchangé, un euro valant 130,22 yens contre 130,28 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,1779 dollar, contre 1,1776 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le pétrole reculait: vers 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI perdait 0,36% à 74,98 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,27% à 76,28 dollars.

