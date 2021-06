La Bourse de Tokyo baisse avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge avant le week-end, plombé par la séance terne à Wall Street la veille, et alors que les investisseurs attendaient les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice des 225 valeurs japonaises vedettes a ainsi perdu 0,4% à 28.941,52 points, enregistrant sur l'ensemble de la semaine un recul de 0,7%.

L'indice élargi Topix a lui terminé près de l'équilibre (+0,03%) à 1.959,19 points.

"Après le recul des titres technologiques à New York, les ordres à la vente ont dominé pour les principales valeurs japonaises, à cause d'inquiétudes sur la hausse des taux d'intérêt", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Les investisseurs se sont par ailleurs "montrés attentistes" avant le rapport officiel sur l'emploi américain en mai attendu plus tard vendredi, a ajouté le groupe.

Au Japon, la consommation des ménages a poursuivi sa remontée en avril (+13% sur un an), selon des chiffres publiés vendredi avant l'ouverture, la hausse étant cependant principalement due à un effet de base favorable alors que l'activité économique était quasiment à l'arrêt un an plus tôt, au début de la pandémie.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng baissait de 0,25% vers 07H00 GMT. Shanghai et Shenzhen ont clôturé en hausse.

Du côté des valeurs

VALEURS CYCLIQUES EN FORME: les titres cycliques, sensibles à l'optimisme sur la reprise de l'activité économique, ont été recherchés: le sidérurgiste Nippon Steel a gagné 1,97% à 2.039 yens, le géant du négoce Marubeni 2,17% à 1.014,5 yens, et le premier constructeur automobile nippon Toyota 1,62% à 9.949 yens.

EFFET PANDA: la possible grossesse d'une femelle panda géant au zoo d'Ueno à Tokyo, annoncée vendredi par la gouverneure de la capitale Yuriko Koike, a dopé le cours de deux chaînes de restaurants installées à proximité, en anticipation d'une augmentation du nombre de visiteurs si un bébé panda venait à naître.

Les actions de la chaîne de restaurants chinois Totenko ont ainsi grimpé de près de 29% en séance avant de clôturer à 1.103 yens, en hausse de 9,42%. Les actions de la chaîne Seiyoken ont quant à elles connu une escalade de 8,06% à 925 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,21 yens vers 07H00 GMT, contre 110,29 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait plus fortement face à l'euro, un euro valant 133,49 yens contre 133,75 yens la veille.

Un euro valait 1,2112 dollar contre 1,2211 dollar mercredi.

Les prix du pétrole montaient: après 06H45 GMT, celui du baril de brut américain WTI gagnait 0,32% à 69,03 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,25% à 71,49 dollars.

mac-ras/cco