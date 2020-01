La Bourse de Tokyo avance dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse vendredi, entraînée par la place de Wall Street, qui a atteint de nouveaux records jeudi, et un coup de pouce du cours dollar/yen très favorable aux firmes nippones.

Dans les premiers échanges, l'indice vedette Nikkei prenait 0,59% à 24.072,33 points, tandis que l'indice élargi Topix augmentait de 0,35% à 1.734,81 points à la même heure.

Après la signature mercredi de l'entente commerciale préliminaire entre Washington et Pékin, le Congrès américain a définitivement ratifié jeudi le nouvel accord de libre-échange liant Etats-Unis, Mexique et Canada (AEUMC).

"Les nombreuses incertitudes qui planaient sur le marché l'année dernière se sont dans leur ensemble dissipées", a souligné Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors.

Du côté des valeurs

Les deux tiers des secteurs d'activité représentés dans le Nikkei étaient dans le vert, mais dans des proportions plutôt modestes.

NISSAN : l'action du groupe d'automobile gagnait 0,51% à 628,5 yens au lendemain d'une mise à jour de son plan d'amélioration de gouvernance censé remédier à toutes les lacunes qui, selon le groupe, auraient permis à son ex-PDG Carlos Ghosn de faire valider en interne des transactions financières ou jeux d'écritures sans que personne ne bronche.

SEMI-CONDUCTEURS EN FORME : les actions des fabricants de semi-conducteurs ou de matériaux et équipements pour ce secteur étaient très bien orientés, en raison de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis: Tokyo Electron gagnait 1,72% à 25.480 yens, Screen Holdings 2,41% à 8.090 yens, Sumco 1,38% à 1.915 yens et Renesas 1,88% à 814 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar. Vers 00H30 GMT, un billet vert valait 110,18 yens, contre 109,95 yens jeudi après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était en repli aussi par rapport à l'euro, lequel se monnayait 122,71 yens vendredi matin contre 122,59 yens jeudi après la clôture de la place nippone.

L'euro était en légère progression face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1137 dollar contre 1,1134 jeudi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui ont terminé en hausse jeudi, continuaient sur cette lancée vendredi matin en Asie: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain gagnait 0,10% à 58,58 dollars.

