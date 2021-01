La Bourse de Tokyo avance avant la saison des résultats et après le FMI

La Bourse de Tokyo démarrait mercredi en hausse, encouragée notamment par la perspective de bons résultats trimestriels des entreprises japonaises et le relèvement de la prévision de croissance du Japon par le Fonds monétaire international (FMI).

L'indice Nikkei, qui avait lâché près de 1% mardi, rebondissait de 0,47% à 28.680,94 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,56% à 1.858,29 points.

"Le creux de la vague pour les entreprises est derrière elles et leurs bénéfices sont en train de rebondir", a commenté Mitsushige Akino, un responsable de Ichiyoshi Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

Les investisseurs anticipent de bons résultats depuis plusieurs semaines déjà, mais leur confirmation prochaine devrait donner plus de stabilité aux marchés, a-t-il ajouté.

Le FMI a par ailleurs nettement relevé mardi la prévision de croissance du Japon en 2021 (3,1%, soit +0,8 point par rapport à sa précédente prévision en octobre dernier).

L'institution s'est aussi affichée plus optimiste pour la croissance mondiale et pour celle des Etats-Unis, sur fond de plans de relance massifs et du déploiement des vaccins contre le Covid-19.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le titre SoftBank Group progressait modérément (+0,36% à 8.697 yens) après le relèvement mardi de la perspective de sa note financière de long terme par Standard & Poor's, passée de "négative" à "stable".

S&P s'est félicité des nombreuses cessions d'actifs réalisées ou annoncées par le groupe l'an dernier, visant notamment à réduire son lourd endettement.

SOFTBANK CORP, la filiale télécoms de SoftBank Group gagnait 2,52% à 1.380 yens. Les investisseurs accueillaient ainsi positivement le fait que Masayoshi Son, PDG de la maison mère SoftBank Group, va renoncer à présider SoftBank Corp à compter du 1er avril, tout en demeurant un membre de son conseil d'administration.

SoftBank Group a vendu l'an dernier une portion conséquente de sa filiale mobile japonaise, dont il ne détient plus que 40% du capital environ.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable vis-à-vis du dollar, lequel s'échangeait pour 103,66 yens vers 01H00 GMT contre 103,62 yens la veille à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen variait peu lui aussi, un euro valant 126,08 yens contre 126,00 yens mardi.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,2163 dollar, contre 1,2160 dollar la veille.

Le marché du pétrole était légèrement dans le vert, quelque peu encouragé par les nouvelles prévisions de croissance du FMI, tout en restant prudent avant les chiffres hebdomadaires des réserves de brut aux Etats-Unis, attendus ultérieurement mercredi.

Peu après 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait ainsi 0,27% à 52,75 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,23% à 56,01 dollars.

