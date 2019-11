La Bourse de Tokyo augmente légèrement à l'ouverture

La Bourse de Tokyo a débuté en légère hausse la séance de lundi, aidée par le yen affaibli et un relatif espoir d'évolution positive des interminables tractations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,15% dans les tout premiers échanges, à 23.427,99 points, tandis que l'indice élargi Topix progressait de 0,33% à 1.708,42 points.

A Wall Street vendredi, les indices Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 ont terminé à des niveaux inédits, au terme d'une semaine marquée par un regain d'optimisme sur le front commercial sino-américain.

Les marchés internationaux sont tirés à hue et à dia depuis des mois par les hauts et bas des négociations entre Pékin et Washington.

Du côté des valeurs

La grande majorité des principaux secteurs étaient en vert, à commencer par la santé, les télécoms et les technologies.

HONDA: l'action du constructeur d'automobiles et deux-roues Honda montait de 3,38% à 3.176 yens, grâce à l'annonce vendredi après la clôture d'un programme de rachat d'actions qui fait avaler la pilule d'une révision négative de prévisions de résultats annuels divulguée en même temps que les comptes du premier semestre 2019/20.

NINTENDO PORTÉ PAR TENCENT: l'action du pionnier des jeux vidéo Nintendo progressait de 1,16% à 42.450 yens, aidée par des informations de presse selon lesquelles son partenaire pour la vente de la console Switch en Chine, Tencent, aurait l'intention de codévelopper des jeux à exporter vers les Etats-Unis et l'Europe. "Nous espérons créer des jeux pour console avec des personnages Nintendo et apprendre le métier du développement de jeux avec des ingénieurs de Nintendo", a déclaré un responsable de Tencent non identifié au Wall Street Journal. Tencent est déjà indirectement un géant du jeu vidéo via ses participations dans Epic Games ou Activision Blizzard.

L'action Sony, rival nippon de Nintendo dans les jeux vidéo, n'en souffrait pas: elle gagnait 1,27% à 6.651 yens dans les premiers échanges.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était à peu près stable à un niveau jugé favorable face au dollar, lequel valait 109,20 yens vers 00H00 GMT contre 109,27 yens vendredi après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise remontait en revanche face à l'euro, qui s'échangeait pour 120,36 yens, contre 120,73 yens vendredi.

Un euro se négociait pour 1,1023 dollar vers 00H00 GMT, au même niveau que vendredi à 20H30 GMT.

Les cours du pétrole tendaient à reculer après avoir progressé vendredi malgré des propos peu encourageants de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Vers 00H00 GMT le baril de brut américain WTI cédait 0,24% à 57,10 dollars et le baril de brent de la mer du Nord perdait 0,21% à 62,38 dollars.

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé dimanche la découverte d'un gisement pétrolier susceptible d'accroître d'un tiers les réserves nationales, une "bonne nouvelle" pour un Iran confronté aux sanctions économiques américaines.

