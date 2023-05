La Bourse de Tokyo au plus haut depuis fin 2021, soutenue par des résultats d'entreprises

La Bourse de Tokyo a été encouragée vendredi par des résultats d'entreprises japonaises souvent positifs qui ont éclipsé le regain d'inquiétudes sur les banques régionales américaines, tandis que la Bourse de Hong Kong poursuivait son repli.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a pris 0,9% à 29.388,30 points (+0,8% sur l'ensemble de la semaine écoulée), son plus haut niveau de clôture depuis novembre 2021. L'indice élargi Topix a gagné 0,64% à 2.096,39 points.

Cependant, à Hong Kong l'indice Hang Seng se dirigeait vers une quatrième séance de baisse d'affilée (-0,67% après 06H00 GMT), lesté par des signes de faiblesse persistante de l'économie chinoise et des inquiétudes concernant l'économie américaine.

La banque californienne PacWest s'est effondrée jeudi à Wall Street après avoir révélé que beaucoup de ses clients avaient retiré leurs dépôts début mai, ce qui a tiré vers le bas les actions d'autres banques régionales américaines.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont par ailleurs grimpé pour une troisième semaine d'affilée et ont atteint leur plus haut niveau depuis 2021, ce qui suggère que le marché de l'emploi américain commence à ralentir.

Du côté des valeurs

NISSAN ET HONDA CONFIANTS: les constructeurs automobiles japonais Nissan (+5,27% à 532,5 yens) et Honda (+4,43% à 3.741 yens) ont dévoilé jeudi des prévisions optimistes pour leurs prochains résultats annuels, malgré des vents contraires persistants. Nissan a aussi relevé son dividende et Honda a annoncé un plan de rachat de ses propres actions pour 200 milliards de yens maximum.

SOFTBANK GROUP TOUJOURS DANS LE DUR: le titre SoftBank Group a perdu 3,67% à 4.949 yens. Malgré la vente d'une portion conséquente de ses actions Alibaba l'été dernier, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies a de nouveau accusé une énorme perte nette sur son exercice écoulé 2022/23, équivalente à 6,6 milliards d'euros, sur fond de débandade des valorisations dans la tech.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise reculait légèrement par rapport au dollar, qui valait 134,79 yens vers 06H15 GMT contre 134,53 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le yen baissait plus fortement face à l'euro, qui se négociait pour 147,24 yens contre 146,85 yens la veille. Et l'euro cotait à 1,0925 dollar, contre 1,0916 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain cédait 0,35% à 70,62 dollars vers 06H10 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord se repliait de 0,4% à 74,68 dollars.

