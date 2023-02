La Bourse de Tokyo assombrie par la remontée du yen

La Bourse de Tokyo a terminé en retrait mercredi, plombée par le renforcement du yen par rapport au dollar après des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) semblant confirmer une orientation désormais moins agressive de sa politique monétaire.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,29% à 27.606,46 points et l'indice élargi Topix a fait du sur-place (+0,03%) à 1.983,97 points.

La Bourse de New York avait progressé mardi après des propos jugés plus modérés du président de la Fed Jerome Powell, qui s'est notamment félicité comme la semaine dernière du commencement du processus de "désinflation" aux Etats-Unis.

Mais cela a aussi fait baisser le dollar par rapport au yen, un mouvement de change défavorable pour les valeurs exportatrices japonaises.

En outre, le marché tokyoïte a digéré des résultats trimestriels décevants de grandes entreprises japonaises comme SoftBank Group et Nintendo, publiés mardi après la clôture des échanges.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était parfaitement stable vers 06H30 GMT.

Du côté des valeurs

NINTENDO, LE CRÉPUSCULE DE LA SWITCH? Le titre Nintendo a sombré de 7,52% à 5.201 yens. Le géant japonais du jeu vidéo a abaissé mardi ses prévisions annuelles en raison de ventes moins bonnes que prévu de sa console Switch, qui fait de plus en plus son âge (bientôt sept ans) et qui souffre toujours d'une production perturbée par des pénuries de composants comme les semi-conducteurs. Le groupe est aussi confronté à une évolution moins avantageuse que précédemment des taux de change.

ENCORE UNE MÉGA-PERTE POUR SOFTBANK: l'action SoftBank Group a chuté de 5,1% à 5.948 yens. Le groupe d'investissement dans les nouvelles technologies a publié une énorme perte nette équivalente à 5,5 milliards d'euros sur son troisième trimestre 2022/23, une nouvelle fois victime du marasme de la tech mondiale, alors que les investisseurs espéraient qu'il montre une certaine résistance.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen lâchait un peu de lest par rapport au dollar, qui valait 131,20 yens vers 06H40 GMT contre 131,07 yens mardi à 21H00 GMT. Le dollar avait nettement faibli mardi par rapport à la devise japonaise après les commentaires de M. Powell.

La monnaie nippone baissait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 140,83 yens contre 140,59 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0734 dollar contre 1,0726 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril américain de WTI gagnait 0,31% à 77,38 dollars vers 06H30 GMT et celui de Brent de la mer du Nord 0,11% à 83,78 dollars.

etb-mac/abx