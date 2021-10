La Bourse de Tokyo arrache une petite progression avant les législatives au Japon

La Bourse de Tokyo a terminé vendredi en modeste hausse, annulant ses pertes initiales, ayant finalement préféré retenir des résultats d'entreprises positifs, comme ceux de Sony la veille, avant les élections législatives de dimanche au Japon.

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,25% à 28.892,69 points (+0,3% sur l'ensemble de la semaine écoulée mais -1,9% sur l'ensemble du mois d'octobre). L'indice élargi Topix a stagné (+0,08% à 2.001,18 points).

Le marché tokyoïte a d'abord plié après les résultats jugés décevants des géants technologiques américains Amazon et Apple, et un effondrement de la production et des ventes des constructeurs automobiles nippons en septembre à cause des pénuries de semi-conducteurs et de pièces engendrées par la pandémie.

La croissance américaine a par ailleurs ralenti plus que prévu au troisième trimestre, plombée par le variant Delta et les pénuries, selon des chiffres préliminaires publiés jeudi.

Mais de plus en plus d'investisseurs à Tokyo sont repassés à l'achat dans l'après-midi, recherchant "surtout des titres d'entreprises ayant affiché des résultats solides", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Ils ont toutefois évité les gros paris boursiers avant les élections législatives au Japon ce dimanche, même si une défaite de la majorité au pouvoir paraît improbable.

En Chine, Hong Kong était en repli de 0,8% après 07H00 GMT mais Shanghai et Shenzhen ont fini en bonne progression.

Du côté des valeurs

AUTOMOBILE EN SOUFFRANCE: l'action de Toyota a finalement gagné 0,32% à 2.006,5 yens, annulant ses pertes subies en matinée.

A cause des pénuries de pièces automobiles venant d'Asie du Sud-Est, le groupe a annoncé jeudi une chute de 38% sur un an de sa production mondiale en septembre pour l'ensemble de ses marques, ainsi qu'une baisse de près de 17% de ses ventes mondiales le mois dernier, en déclin pour la première fois depuis un an.

Mais de tels chiffres étaient largement attendus, Toyota ayant régulièrement communiqué ces derniers mois sur ses difficultés actuelles de production.

Nissan et Honda, dont la production et les ventes ont aussi dégringolé en septembre pour des raisons similaires, ont perdu respectivement 0,41% à 577,4 yens et 0,53% à 3.349 yens.

SONY APPLAUDI, PANASONIC PUNI: Sony a grimpé de 1,89% à 13.140 yens, après avoir relevé jeudi ses prévisions de résultats annuels en s'affichant optimiste pour ses activités dans le cinéma, la musique et les capteurs d'image.

En revanche Panasonic a dérapé de 6,19% à 1.392,5 yens. Le groupe d'électronique a certes lui aussi rehaussé jeudi ses perspectives annuelles, mais son bénéfice opérationnel sur son deuxième trimestre (juillet-septembre) s'est avéré inférieur aux attentes du marché.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait par rapport au dollar: vers 07H00 GMT un dollar s'échangeait pour 113,58 yens, comme jeudi à 21H00 GMT.

La devise japonaise grimpait en revanche par rapport à l'euro, qui valait 132,46 yens contre 132,67 yens la veille.

Et la monnaie européenne s'affaissait aussi par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1660 dollar contre 1,1681 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole stagnait: vers 06H50 GMT le prix du baril américain de WTI reculait d'à peine 0,05% à 82,77 dollars et tandis que le baril de Brent de la mer grappillait 0,02% à 84,34 dollars.

etb/els