La Bourse de Tokyo applaudit l'avènement des démocrates à Washington

La Bourse de Tokyo a été dynamique jeudi, malgré un état d'urgence imminent au Japon face à la pandémie, préférant retenir la perspective de nouvelles aides pour l'économie américaine avec un Congrès s'apprêtant à passer sous contrôle démocrate.

L'indice vedette Nikkei a conclu avec la manière sa première hausse de l'année (+1,6% à 27.490,13 points), et l'indice élargi Topix a atteint un nouveau plus haut depuis 2018 (+1,68% à 1.826,30 points).

La double victoire des démocrates aux élections sénatoriales de Géorgie (sud) donne les clés du Congrès américain au parti du futur président Joe Biden, qui sera investi officiellement le 20 janvier.

Alors que ce scénario inquiétait jusqu'à présent les investisseurs, ces derniers s'en accommodent désormais. Wall Street avait aussi grimpé mercredi, nullement impressionnée par les violences à Washington causées par des manifestants pro-Trump.

Car avec les démocrates aux commandes grandit la probabilité de nouvelles mesures budgétaires pour soutenir l'économie américaine, perspective vue d'un bon oeil par les marchés financiers.

Le marché tokyoïte attendait aussi la déclaration d'un nouvel état d'urgence au Japon face à la pandémie, prévue jeudi soir.

Mais ce dispositif sera plus limité que le précédent état d'urgence en avril-mai dernier, pour tenter de minimiser l'impact sur l'économie.

En outre les investisseurs à Tokyo "ont déjà intégré" cette annonce ces derniers jours, a rappelé Mamoru Shimode, stratégiste chez Resona Asset Management cité par Bloomberg.

Du côté des valeurs

VALEURS CYCLIQUES EN FORME: comme à Wall Street la veille, les actions de secteurs de l'économie traditionnelle ont été recherchées à Tokyo, profitant des espoirs de nouveaux plans de relance aux Etats-Unis.

Les sidérurgistes nippons en particulier ont flambé: Nippon Steel a bondi de 7,82% à 1.454,5 yens, JFE Holdings de 7,79% à 1.093 yens et Japan Steel Works de 6,79% à 3.300 yens.

Les valeurs bancaires ont aussi été recherchées, notamment Sumitomo Mitsui Financial Group (+5,46% à 3.475 yens), Mizuho (+3,25% à 1.397 yens) et Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,47% à 480 yens).

SOFTBANK GROUP PÉNALISÉ PAR ALIBABA: le titre SoftBank Group a été le seul poids lourd de la cote tokyoïte à souffrir (-1,56% à 7.993 yens). Selon plusieurs médias, l'administration Trump cherche avant de quitter la scène à radier les géants technologiques chinois Tencent et Alibaba de la Bourse de New York. Or SoftBank Group est le premier actionnaire d'Alibaba.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen reculait un peu face au dollar, lequel valait 103,21 yens vers 06H15 GMT contre 103,04 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi légèrement face à l'euro, qui s'échangeait pour 127,11 yens contre 127,01 yens la veille.

La monnaie européenne cédait en revanche un peu de terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2315 dollar contre 1,2327 dollar mercredi.

Le pétrole poursuivait son ascension: vers 06H10 GMT le prix du baril de brut américain WTI valait 51,10 dollars (+0,93%) et celui du baril de Brent de la mer du Nord cotait à 54,73 dollars (+0,79%).

