La Bourse de Tokyo accuse sa plus forte chute depuis près de 4 mois, la Fed effraie

La Bourse de Tokyo a connu lundi sa pire séance depuis près de quatre mois, sur fond de craintes renouvelées d'un resserrement monétaire plus rapide de la Réserve fédérale américaine (Fed) en cas d'une inflation restant élevée aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei a chuté de 3,29% pour finir à 28.010,93 points (-953,15 points). L'indice élargi Topix a lâché 2,42% à 1.899,45 points.

La Bourse de New York avait aussi dérapé vendredi, les investisseurs demeurant très inquiets alors que la Fed se dirige progressivement vers une politique monétaire plus restrictive. Le Dow Jones a notamment perdu 1,58%, enregistrant sa plus grosse perte hebdomadaire (-3,45%) depuis fin octobre.

La Fed envisage pour l'instant de remonter ses taux directeurs en 2023, mais elle pourrait le faire dès l'an prochain si l'inflation américaine restait élevée d'ici là, a estimé vendredi le président de la Réserve fédérale de Saint Louis, James Bullard.

Ces déclarations de M. Bullard, qui sera un membre votant du comité de politique monétaire de la Fed l'an prochain, ont encore jeté de l'huile sur le feu sur les marchés financiers.

"Des inquiétudes croissantes sur un éventuel revirement de la politique monétaire américaine ont glacé le moral des investisseurs", a commenté auprès de l'AFP Yoshihiro Okumura de Chibagin Asset Management.

Cependant "cette correction pourrait être saine" car l'indice Nikkei demeure à des niveaux très élevés et inédits depuis le début des années 1990, a estimé Takeo Kamai de CLSA Securities, cité par l'agence Bloomberg.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était aussi nettement dans le rouge (-1,25% vers 06H50 GMT), mais les marchés de Chine continentale se sont montrés moins sensibles aux craintes liées à la Fed: l'indice composite de Shanghai a fini en légère hausse et celui de Shenzhen a gagné 0,74% à la clôture.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP DANS LA TEMPÊTE: très sensible aux soubresauts de Wall Street et en particulier de l'indice Nasdaq, en tant qu'actionnaire de bon nombre de géants américains de la tech, SoftBank Group a lâché 3,51% à 7.559 yens.

Autre poids lourd du Nikkei, le titre de Fast Retailing (Uniqlo), a sombré de 4,35% à 78.880 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,87 yens après 07H00 GMT contre 110,21 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise valait 130,46 yens pour un euro contre 130,75 yens en fin de semaine dernière.

L'euro montait par ailleurs à 1,1873 dollar, contre 1,1864 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole restaient orientés à la hausse: peu avant 07H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,35% à 71,89 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,27% à 73,71 dollars.