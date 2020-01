La Bourse de Tokyo a stagné après l'accord sino-américain

La Bourse de Tokyo a clôturé autour de l'équilibre jeudi, guère impressionnée par la signature la veille de l'accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Nikkei a terminé sur une mini-hausse de 0,07% à 23.933,13 points, tandis que l'indice élargi Topix a au contraire cédé 0,14% à 1.728,72 points.

Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont signé mercredi un accord commercial préliminaire, destiné selon le président américain à rééquilibrer le commerce entre les deux grandes puissances économiques.

Cependant cet accord est loin de régler le contentieux sur le fond entre Washington et Pékin, et les marchés financiers n'espèrent plus en ce moment de progrès significatifs sur ce front avant l'élection américaine de novembre.

Le principal mérite de ce texte, c'est qu'il "devrait permettre d'éviter que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine n'empirent dans les prochains mois", et autoriser ainsi les investisseurs "à se concentrer de nouveau sur d'autres sujets" a estimé dans une note Stephen Innes, analyste des marchés asiatiques chez AxiTrader.

Du côté des valeurs

Près de la moitié des secteurs d'activité représentés sur le Nikkei ont fini dans le vert, notamment la santé, tandis que du côté des baisses le secteur des télécoms a le plus reculé.

NISSAN AU RAPPORT: l'action du constructeur automobile a fini en légère baisse (-0,35% à 625,3 yens) malgré des fuites sur un rapport que le groupe doit remettre à l'opérateur de la Bourse de Tokyo. Ce texte doit notamment annoncer des réformes de gouvernance visant à prévenir les risques de nouvelles irrégularités comme celles qui avaient conduit à l'arrestation de son ancien patron Carlos Ghosn fin 2018, sur dénonciation de Nissan.

TOYOTA PARIE SUR LES TAXIS VOLANTS: le numéro un japonais de l'automobile Toyota a pris 0,2% à 7.687 yens. Il a annoncé jeudi un investissement de près de 400 millions de dollars dans Joby Aviation, une start-up californienne développant un projet de taxi volant électrique, une nouvelle démonstration de sa volonté de se convertir en un géant des services de mobilité.

ASICS PROFITE DES ENNUIS DE NIKE: l'action de l'équipementier sportif nippon Asics a bondi de 2,52% à 1.703 yens après des informations de presse selon lesquelles des baskets de son concurrent Nike pourraient être bannies des compétitions d'athlétisme en raison du débat sur leurs matériaux, jugés trop performants.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen n'a quasiment pas bougé face au dollar: après la clôture de Tokyo vers 06H50 GMT le billet vert valait 109,95 yens, contre 109,92 yens la veille vers la même heure.

La monnaie japonaise était en légère baisse face à l'euro, lequel se monnayait 122,59 yens vers 06H50 GMT, contre 122,38 yens mercredi après la clôture de Tokyo.

La monnaie européenne était stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1149 dollar.

Les cours du pétrole, qui avaient terminé en nette baisse mercredi, se sont relevés jeudi en Asie: vers 06H45 GMT le prix du baril de brut américain gagnait 0,71% à 58,22 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,66% à 64,42 dollars.

kap-etb/evs