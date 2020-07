La Bourse de Tokyo a salué les chiffres de l'emploi américain

La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en hausse, stimulée par les gains de Wall Street la veille après le recul plus important que prévu du chômage aux Etats-Unis, reléguant la pandémie et les tensions sur Hong Kong au second plan.

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,72% à 22.306,48 points et l'indice élargi Topix de 0,62% à 1.552,33 points. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Nikkei a toutefois reculé de près de 1%.

Wall Street avait fini en hausse jeudi avant un week-end prolongé en raison de la fête nationale américaine samedi, portée par un nombre record d'emplois créés en juin aux Etats-Unis et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage.

"Le marché se tourne vers le nouveau trimestre juillet-septembre, quand la croissance devrait faire son retour après que les chiffres (de l'emploi américain, NDLR) ont confirmé que le pire pour les entreprises était passé", selon Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence Bloomberg.

La propagation de la pandémie aux Etats-Unis demeure toutefois préoccupante: un nouveau record de 53.000 nouveaux cas de Covid-19 a été enregistré dans le pays sur les dernières 24 heures, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

Les tensions sino-américaines restent également scrutées de près à Tokyo, après l'adoption jeudi par le Congrès américain d'une loi prévoyant de sanctionner les responsables chinois appliquant les nouvelles règles sécuritaires répressives à Hong Kong. Ce texte doit toutefois être signé par le président Donald Trump pour entrer en vigueur.

Du côté des valeurs

SONY LORGNE UN ÉDITEUR CHINOIS DE JEUX VIDÉO: le titre de Sony a gagné seulement 0,14% à 7.511 yens. Selon Bloomberg, le groupe envisage de faire une offre d'achat à Leyou Technologies, éditeur de jeux vidéo basé à Hong Kong, dont la valorisation de marché dépasse un milliard de dollars.

Le fabricant des consoles PlayStation risque cependant d'entrer dans une guerre d'enchères car d'autres groupes ont des visées sur Leyou. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Sony a refusé de commenter des "spéculations".

FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ EN RETRAIT: les grands distributeurs japonais d'électricité ont terminé en repli, notamment Tepco (-3,07% à 316 yens) et dans une moindre mesure Chubu Electric Power (-0,6% à 1.332 yens) et Kansai Electric Power (-0,61% à 1.055,5 yens).

Le gouvernement nippon a fait part vendredi de sa volonté de préparer des mesures concrètes pour réduire sa dépendance énergétique au charbon d'ici 2030 et renforcer les énergies renouvelables, mais sans toutefois confirmer des informations de presse ayant évoqué un plan de mise à l'arrêt de 100 vieilles centrales à charbon sur 140 actuellement en opération dans l'archipel.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 107,52 yens vers 06H30 GMT, presque comme la veille à 21H00 GMT (107,50 yens).

Le cours euro-yen était aussi inchangé, un euro s'échangeant pour 120,82 yens, comme la veille.

La monnaie européenne oscillait à peine face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1235 dollar contre 1,1239 dollar jeudi.

Le pétrole, qui avait encore grimpé jeudi, refluait vendredi en Asie. Vers 06H20 GMT le prix du baril de brut américain perdait 0,89% à 40,29 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,81% à 42,79 dollars.

