La Bourse de Tokyo a repris des couleurs, rassurée par Wall Street

Après sa dégringolade lundi, liée à un regain d'inquiétudes sur la reprise économique mondiale face à l'accélération de la pandémie de coronavirus, la Bourse de Tokyo a rebondi mardi, revigorée par les gains solides de Wall Street la veille.

L'indice vedette Nikkei, qui avait lâché 2,3% lundi, est remonté mardi de 1,33% à 22.388,14 points en clôture. L'indice élargi Topix a regagné 0,62% à 1.558,77 points.

La Bourse de New York, qui avait elle-même fortement reculé en fin de semaine dernière, avait déjà rebondi lundi, grâce notamment à Boeing qui a effectué son premier vol de certification du 737 MAX, son modèle phare cloué au sol depuis plus d'un an après deux catastrophes aériennes.

Wall Street avait aussi bien accueilli un bon indicateur immobilier américain, signe de reprise de l'activité économique après les mesures de confinement face au Covid-19.

"La perception que l'économie (mondiale, NDLR) va rester sur le chemin d'une reprise progressive tient toujours, à moins que l'on observe une hausse drastique des décès ou d'infections graves" causés par le coronavirus, a déclaré à l'AFP Makoto Sengoku, analyste de l'institut de recherche Tokai à Tokyo.

La production industrielle au Japon a de nouveau plongé en mai (-8,4% sur un mois), moins qu'en avril mais davantage que les attentes des économistes, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Le pire pourrait toutefois être passé, les entreprises manufacturières japonaises sondées par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) pariant sur un net rebond de la production en juin et juillet.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei ont progressé mardi, notamment les matériaux, l'immobilier, les télécoms et l'industrie.

VALEURS EXPORTATRICES EN HAUSSE: les titres de groupes exportateurs ou fortement dépendants de la conjoncture économique ont rebondi à travers divers secteurs, comme le sidérurgiste Nippon Steel (+3,86% à 1.013,5 yens), le géant de l'électronique Panasonic (+3,26% à 939,6 yens) ou le constructeur automobile Honda (+1,74% à 2.755,5 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, un mouvement favorable pour les valeurs exportatrices japonaises, à raison d'un dollar pour 107,72 yens après 06H30 GMT contre 107,58 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait en revanche face à l'euro, qui valait 120,73 yens contre 120,93 yens la veille.

L'euro se repliait aussi face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1207 dollar contre 1,1242 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole, qui s'était repris lundi grâce au rebond des Bourses occidentales, reculait de nouveau mardi en Asie: vers 06H30 GMT le baril de brut américain WTI cédait 0,73% à 39,41 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,65% à 41,44 dollars.

