La Bourse de Tokyo à reculons dans les pas de Wall Street

La Bourse de Tokyo reculait jeudi matin dans le sillage du reflux la veille de Wall Street, troublée par le possible maintien de taux élevés par la Banque centrale américaine (Fed) et par des résultats et prévisions d'entreprises décevants.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,43% à 27.486,71 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,11% à 1.981,77 points.

Alors que les investisseurs aux Etats-Unis espéraient une fin prochaine des hausses de taux de la Fed, un responsable régional de l'institution a douché leur enthousiasme en évoquant mercredi la possibilité de hausses soutenues jusqu'à la fin de l'année, faisant bondir le rendement des emprunts d'Etat américains à un an.

La place tokyoïte attendait pour sa part des résultats trimestriels d'entreprises, dont ceux du géant automobile Toyota, prévus jeudi avant la clôture.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: l'action du conglomérat industriel Toshiba lâchait 2,37% à 4.529 yens. Selon des informations du quotidien économique Nikkei, le consortium mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP) aurait déposé une offre finale de rachat de Toshiba d'un montant d'environ 2.000 milliards de yens (14,2 milliards d'euros), proche de la capitalisation boursière du groupe mercredi à la clôture de la Bourse de Tokyo.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen évoluait peu par rapport au dollar, qui valait 131,50 yens vers 01H00 GMT contre 131,40 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone reculait par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 140,93 yens contre 140,75 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0715 dollar contre 1,0712 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril américain de WTI perdait 0,08% à 78,41 dollars vers 01H40 GMT.

