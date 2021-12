La Bourse de Tokyo à reculons avant la Fed

La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge mardi, comme Wall Street la veille, qui avait reculé sur fond de préoccupations sanitaires liées au variant Omicron et de nervosité avant une réunion de la Fed.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,73% à 28.432,64 points et l'indice élargi Topix a lâché 0,22% à 1.973,81 points.

Les investisseurs "sont réticents à acheter des actions avant la décision" de la Réserve fédérale américaine (Fed), a commenté Mizuho Securities dans une note.

La Fed doit se réunir mardi et mercredi et pourrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs financiers, rapprochant ainsi la perspective d'une hausse de taux.

Les places chinoises reculaient également, l'indice Hang Seng perdant 1,4% peu avant la clôture, Shanghai 0,5% et Shenzhen 0,2%.

Du côté des valeurs

TOYOTA AUGMENTE LA CADENCE ÉLECTRIQUE: le premier constructeur automobile nippon Toyota (+2,14% à 2.045 yens) a annoncé après la clôture viser des ventes de 3,5 millions de véhicules électriques par an à partir de 2030, près du double de son précédent objectif en la matière, de 2 millions de véhicules électriques et à pile à combustible vendus par an à l'horizon 2030. Toyota compte lancer 30 modèles électriques d'ici là.

Le groupe a par ailleurs confirmé mardi à l'AFP que de nouvelles interruptions temporaires de la production dans plusieurs de ses usines japonaises en décembre, à cause de problèmes d'approvisionnement liés aux confinements en Asie du Sud-Est, n'affectaient pas son objectif de production de 9 millions de véhicules sur l'ensemble de l'exercice.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 113,64 yens vers 07H00 GMT contre 113,54 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise était stable par rapport à l'euro, qui valait 128,15 yens contre 128,13 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,1276 dollar contre 1,1284 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le pétrole rebondissait: vers 06H45 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,14% à 71,39 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,22% à 74,55 dollars.

mac/ngu