La Bourse de Tokyo a rebondi avec un effet retard

Ayant observé la veille un jour férié au Japon, la Bourse de Tokyo a rebondi mercredi pour se mettre à la page du regain de confiance sur les autres marchés mondiaux, en attendant une décision de la Fed.

L'indice vedette Nikkei a regagné 1,93% à 27.466,61 points à la clôture et l'indice élargi Topix a repris 1,74% à 1.962,93 points.

La Bourse de Hong Kong était dynamique elle aussi, son indice Hang Seng grimpant d'environ 2% vers 06H30 GMT.

Les inquiétudes sur le système bancaire aux Etats-Unis et en Europe se sont calmées depuis le début de la semaine grâce à une batterie de mesures déployées par les gouvernements et les banques centrales.

Les regards se tournent désormais vers la Réserve fédérale américaine (Fed), dont une décision de politique monétaire est prévue ce mercredi.

Au nom de la stabilité du secteur bancaire, la banque centrale américaine pourrait décider de lever le pied sur son resserrement monétaire. Mais elle ne peut pas non plus se permettre de se montrer trop clémente alors que l'inflation aux Etats-Unis n'est pas encore totalement sous contrôle.

Du côté des valeurs

LES BANQUES RESPIRENT: les valeurs bancaires japonaises ont profité de la vague de soulagement concernant le système financier mondial: Mitsubishi UFJ Financial Group a rebondi de 3,07% à 850,8 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 2,03% à 5.275 yens et Mizuho de 2,27% à 1.867 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait légèrement face au yen avant la Fed, s'échangeant pour 132,40 yens vers 06H30 GMT contre 132,51 yens mardi à 21H00 GMT.

Même tendance pour l'euro, qui se négociait pour 142,61 yens contre 142,68 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi inchangé, à raison d'un euro pour 1,0770 dollar contre 1,0768 dollar mardi à 21H00 GMT.

Après deux séances de rebond, le marché du pétrole reculait: vers 06H20 GMT le baril de WTI américain cédait 0,88% à 69,06 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,84% à 74,69 dollars.

etb/abx