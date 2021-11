La Bourse de Tokyo a profité du repli du yen

La Bourse de Tokyo a terminé jeudi en hausse après quatre séances d'affilée dans le rouge, soutenue par le repli du yen, un mouvement de change favorable aux valeurs exportatrices japonaises, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.

L'indice Nikkei a progressé de 0,59% à 29.277,86 points et l'indice élargi Topix a pris 0,32% à 2.014,30 points.

Le marché tokyoïte avait toutefois démarré prudemment la séance, refroidi par l'accélération bien supérieure aux attentes de l'inflation américaine en octobre (+6,2% sur un an), selon des chiffres publiés mercredi et qui ont tiré Wall Street vers le bas.

Mais un net repli du yen face au dollar a apporté du réconfort aux valeurs japonaises exportatrices, car un yen plus faible gonfle leurs ventes et profits générées en dollar.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,31% vers 06H10 GMT, et les indices composites de Shanghai et Shenzhen prenaient tous deux plus de 1%.

Du côté des valeurs

SHISEIDO A FAIT PÂLE FIGURE: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido a lâché 3,83% à 7.298 yens. Le groupe a abaissé mercredi ses prévisions 2021 de bénéfice net et de chiffre d'affaires, du fait de charges liées à la cession en cours de trois de ses marques américaines (bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier) et de ventes décevantes au Japon et en Chine.

SONY: le titre Sony a grimpé de 0,54% à 13.800 yens, porté notamment par la baisse du yen face au dollar. Mais il avait démarré la séance en léger recul, alors que le groupe aurait abaissé ses prévisions annuelles de production de sa console PlayStation 5 à cause de problèmes d'approvisionnement et de contraintes logistiques, selon l'agence Bloomberg.

Selon ce média, Sony envisagerait désormais de produire environ 15 millions de PS5 sur son exercice 2021/22 qui s'achèvera fin mars, contre plus de 16 millions précédemment, rendant plus difficile à atteindre son objectif de vente de 14,8 millions d'unités sur la même période.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 113,89 yens vers 06H40 GMT contre 113,91 yens mercredi à 21H00 GMT. Mais le yen avait nettement faibli par rapport au billet vert dans la journée de mercredi.

Un euro s'échangeait pour 130,79 yens, contre 130,75 yens la veille, et pour 1,1483 dollar contre 1,1479 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le cours du baril de Brent de la mer du Nord restait en forte baisse comme la veille (-2,67% à 82,52 dollars vers 06H35 GMT), tandis que celui du baril américain de WTI se stabilisait (-0,07% à 81,28 dollars).

mac-etb/nth