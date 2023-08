La Bourse de Tokyo a profité d'achats à bon compte, Hong Kong reste en berne

La Bourse de Tokyo a terminé lundi en légère hausse, les investisseurs ayant réalisé des achats à bon compte après la baisse du marché sur les trois précédentes séances, tandis que la Bourse de Hong Kong restait déprimée.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,37% à 31.565,64 points et l'indice élargi Topix a pris 0,19% à 2.241,49 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait encore de près de 2% vers 06H45 GMT. Les investisseurs jugeaient insuffisante la réponse de la Banque centrale chinoise pour tenter de relancer la croissance du pays. L'institution monétaire a de nouveau réduit lundi l'un de ses taux directeurs.

Tepco dopé par une décision imminente sur l'eau de Fukushima

L'action du fournisseur d'électricité japonais Tepco a bondi de 4,15%. Selon des médias japonais, le gouvernement nippon doit se réunir mardi pour fixer la date du début du rejet en mer de l'eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ravagée par le tsunami de mars 2011.

Ce projet, qui doit durer des années et qui a déjà obtenu le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), suscite de l'inquiétude des pêcheurs japonais, redoutant un important préjudice d'image pour leurs produits.

L'opération est aussi très critiquée par la Chine, même si les autorités japonaises et Tepco affirment qu'il n'y a pas d'impact à craindre pour l'environnement et la santé humaine.

SoftBank prépare l'IPO d'Arm

Selon le Wall Street Journal, SoftBank Group (+1,15%) a récemment racheté pour quelque 16 milliards de dollars la part de 25% de sa filiale de microprocesseurs Arm qui était détenue par son unité Vision Fund, dont des fonds souverains du Golfe sont très présents au capital.

Cette opération interne - non confirmée pour l'heure par SoftBank Group - est une étape vers l'introduction en Bourse (IPO) d'Arm à New York qui pourrait intervenir en septembre. Cette société britannique serait ainsi valorisée à plus de 64 milliards de dollars, soit environ le double du prix de son acquisition par le groupe japonais en 2016. Ce serait la plus importante IPO de cette année jusqu'à présent dans le monde.

Le pétrole en hausse

Le yen baissait légèrement par rapport au dollar, qui valait 145,49 yens vers 06H45 GMT contre 145,39 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi un peu de terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 158,28 yens contre 158,08 yens en fin de semaine dernière.

La devise européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0879 dollar contre 1,0873 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole grimpait: vers 06H40 GMT le baril américain de WTI gagnait 0,86% à 81,95 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,79% à 85,47 dollars.

etb/mac/clc