La Bourse de Tokyo a nettement rebondi avant une nouvelle volée de résultats

La Bourse de Tokyo a vivement rebondi lundi après ses pertes en fin de semaine dernière, stimulée notamment par la perspective de nouveaux résultats trimestriels de grandes entreprises qui pourraient être meilleurs que prévu.

L'indice vedette Nikkei a repris 1,82% à 27.781,02 points, et l'indice élargi Topix a terminé sur un énergique rebond de 2,05% à 1.940,05 points.

Le marché tokyoïte avait accusé le coup la semaine dernière des niveaux record de nouvelles infections au Covid-19 au Japon, qui ont forcé le gouvernement à prolonger vendredi l'état d'urgence à Tokyo de près de 10 jours, jusqu'au 31 août, et à inclure quatre départements supplémentaires dans ce dispositif.

Mais lundi, les investisseurs ont préféré regarder des facteurs positifs, comme des résultats trimestriels d'entreprises qui pourraient dépasser les attentes du marché, et la perspective d'une adoption prochaine au Sénat américain du plan massif pour les infrastructures voulu par le président Joe Biden.

"Les investisseurs se concentrent à présent sur les résultats d'entreprises que de grands groupes s'apprêtent à publier", a commenté Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était bien orienté lui aussi (+0,81% vers 06H25 GMT), et les gains étaient encore plus marqués sur les indices composites de Shanghai et Shenzhen.

Du côté des valeurs

VALEURS CYCLIQUES EN FORME: les valeurs japonaises étroitement dépendantes de la conjoncture économique mondiale ont été plébiscitées, à l'instar des constructeurs automobiles Toyota (+2,29% à 10.030 yens) et Honda (+2,66% à 3.586 yens), dont les résultats trimestriels sont par ailleurs attendus mercredi.

Les titres des entreprises japonaises du secteur des semi-conducteurs ont également été dynamiques, comme Screen Holdings (+2,94% à 10.140 yens) ou Tokyo Electron (+3,62% à 46.550 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,67 yens vers 06H45 GMT contre 109,72 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise gagnait un peu de terrain face à l'euro, qui valait 130,14 yens contre 130,24 yens en fin de semaine dernière.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1865 dollar, contre 1,1870 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le rouge: vers 06H35 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 1,05% à 73,17 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,14% à 74,55 dollars.

