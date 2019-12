La Bourse de Tokyo a gardé son élan

La Bourse de Tokyo a poursuivi vendredi sur sa lancée de la veille, les investisseurs nippons ayant continué comme Wall Street de garder espoir dans la possibilité d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice vedette Nikkei s'est apprécié de 0,23% à 23.354,4 points et l'indice élargi Topix a pris 0,11% à 1.713,36 points.

Le président américain a assuré jeudi que les pourparlers progressaient avec Pékin et que "quelque chose pourrait se produire le 15 décembre", date à laquelle de nouvelles surtaxes américaines sont censées entrer en vigueur.

De son côté, le porte-parole du ministère chinois du Commerce a estimé que les deux parties restaient "en contact étroit" pour tenter de parvenir à un accord.

Les spéculations sur ces négociations entre les deux premières économies de la planète soufflent le chaud et le froid sur les marchés financiers depuis des semaines.

Les investisseurs nippons ont aussi pris acte vendredi d'une chute plus importante que prévu de la consommation des ménages nippons en octobre (-5,1% sur un an), sous l'effet du relèvement de la TVA et des dommages causés par le puissant typhon Hagibis, ce qui n'augurait rien de bon pour la croissance au quatrième trimestre.

Le risque de récession en 2020 semble toutefois écarté grâce à un plan de relance massif de 13.200 milliards de yens (près de 110 milliards d'euros) annoncé jeudi par le gouvernement, qui devrait notamment profiter aux secteurs de la construction et des infrastructures.

Du côté des valeurs

EISAI S'EST ENVOLÉ: l'action du laboratoire pharmaceutique japonais Eisai a bondi de 5,81% à 8.248 yens, à la tête de l'indice Nikkei. Son partenaire américain Biogen a publié jeudi de nouveaux résultats cliniques encourageants sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer, aducanumab, que les deux laboratoires développent en commun. Biogen et Eisai espèrent commercialiser ce médicament, alors qu'ils avaient failli abandonner son développement en début d'année faute de premiers résultats suffisamment probants.

SIDÉRURGISTES TOUJOURS BIEN ORIENTÉS: les titres des sidérurgistes japonais, qui avaient déjà profité la veille de l'annonce du plan de relance géant du gouvernement, ont continué de grimper jeudi après un relèvement de recommandation par les analystes de Jefferies: Kobe Steel a pris 3,22% à 608 yens, JFE Holdings 1,03% à 1.462 yens et Nippon Steel 0,85% à 1.709,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,66 yens vers 07H00 GMT, contre 108,81 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs japonais.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui valait 120,67 yens contre 120,6 yens la veille.

La monnaie européenne montait à 1,1103 dollar, contre 1,1099 dollar jeudi à 20H00 GMT.

Le marché du pétrole évoluait peu, guettant la suite du sommet de l'Opep à Vienne, dont les membres ont repoussé à vendredi une décision sur leurs quotas de production. Vers 07H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI baissait de 0,09% à 58,38 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,14% à 63,3 dollars.

