La Bourse de Tokyo a fini en petite hausse avant la Fed

La Bourse de Tokyo s'est montrée hésitante mercredi, les investisseurs ayant préféré attendre de voir ce qui sortira d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui doit s'achever plus tard dans la journée.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs nippones avait démarré en retrait mais a finalement terminé en hausse de 0,15% à 23.124,95 points, alors que l'indice élargi Topix a reculé de son côté de 0,23% à 1.624,71 points.

La Bourse de New York, dont la clôture donne généralement le ton de la séance suivante à Tokyo, avait également terminé en ordre dispersé mardi, le Dow Jones ayant marqué une pause après une forte progression tandis que le Nasdaq a au contraire atteint de nouveaux sommets.

La Bourse de Tokyo avait elle-même été victime de prises de bénéfices mardi, mettant fin à une série de six séances de hausse d'affilée, sur fond d'optimisme général des marchés sur la reprise économique après les déconfinements.

"Il est peu probable de voir les investisseurs à Tokyo repartir activement à la chasse aux bonnes affaires" avant la décision de la Fed, attendue ultérieurement mercredi, selon une note de Mizuho Securities.

Et si la Fed n'annonce pas de nouvelles mesures pour soutenir l'économie américaine, "l'appétit pour le risque devrait se calmer pour plus longtemps" sur les marchés financiers, estime l'analyste Stephen Innes d'AxiCorp.

Au Japon, les députés ont approuvé mercredi une nouvelle rallonge budgétaire record d'un montant équivalant à 262 milliards d'euros environ, dans le cadre d'un nouveau plan de soutien géant à l'économie nationale. Cependant ces aides avaient déjà été largement anticipées par le marché.

Du côté des valeurs

La majorité des secteurs d'activité représentés sur le Nikkei ont malgré tout terminé dans le rouge, notamment les valeurs immobilières, pétrolières et les distributeurs de gaz et électricité. Les matériaux, la santé et les nouvelles technologies ont cependant permis à l'indice de rester en territoire positif.

HONDA PERTURBÉ PAR UNE CYBERATTAQUE: le constructeur automobile Honda (+0,43% à 3.039 yens) a confirmé que deux de ses usines au Brésil et en Inde étaient toujours à l'arrêt à cause d'une cyberattaque en début de semaine ayant touché les serveurs internes du groupe dans le monde.

Ses usines aux Etats-Unis et en Turquie ont toutefois déjà redémarré, a déclaré à l'AFP une porte-parole du groupe, laissant entendre que l'impact financier devrait être minimal.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise progressait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,38 yens vers 07H30 GMT contre 107,76 yens mardi à 21H00 GMT. Le yen s'était déjà nettement apprécié face au dollar lundi et mardi.

La monnaie japonaise était aussi en hausse face à l'euro, à raison d'un euro pour 121,93 yens contre 122,19 yens la veille.

L'euro progressait légèrement face au dollar, un euro s'échangeant pour 1,1354 dollar contre 1,1340 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole, sensible aux nouveaux doutes des marchés sur la vitesse de la reprise économique mondiale, est reparti en baisse mercredi en Asie. Vers 07H20 GMT le prix du baril de brut américain valait 38,21 dollars (-1,87%) et celui du baril de Brent de la mer du Nord 40,58 dollars (-1,46%).

etb-els/sl