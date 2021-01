La Bourse de Tokyo a fait quasiment du surplace

La Bourse de Tokyo a peiné à avancer mardi, le moral des investisseurs ayant été sapé par les inquiétudes sur la situation sanitaire au Japon, où l'état d'urgence devrait être élargi dès cette semaine à des régions supplémentaires.

L'indice vedette Nikkei a terminé sur un mini-gain de 0,09% à 28.164,34 points et l'indice élargi Topix a pris 0,16% à 1.857,94 points.

Les espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine avec l'arrivée au pouvoir des démocrates "restent élevés", mais les inquiétudes sur le coronavirus au Japon "ont effacé les gains" en séance sur le marché tokyoïte, a résumé auprès de l'AFP Yoshihiro Okumura de Chibagin Asset Management.

Le gouvernement nippon devrait annoncer cette semaine une extension du dispositif d'état d'urgence à plusieurs régions, dont celle d'Osaka, la grande métropole de l'ouest du pays.

Face à l'aggravation de la pandémie au Japon, un nouvel état d'urgence a été instauré depuis vendredi pour Tokyo et sa grande banlieue, consistant principalement à demander aux restaurants et bars de fermer à 20H00, inciter les entreprises à recourir davantage au télétravail et la population à éviter les déplacements non essentiels le soir.

Du côté des valeurs

CHUGAI BONDIT: le titre du groupe Chugai Pharmaceutical, détenu majoritairement par le géant suisse Roche, a décollé de 5,9% à 5.862 yens. Le gouvernement britannique a annoncé en fin de semaine dernière qu'il allait utiliser Actemra (tocilizumab), un médicament initialement développé par Chugai contre l'arthrite, pour traiter des cas sévères de Covid-19.

Selon les résultats publiés la semaine dernière d'une étude clinique financée par le gouvernement britannique, ce médicament permettrait de réduire de 24% le taux de mortalité de patients et de nettement diminuer leur durée d'hospitalisation en soins intensifs.

SOFTBANK GROUP: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a grimpé de 1,36% à 8.097 yens. Il a récemment cédé pour 2 milliards de dollars d'actions Uber, profitant du retour en grâce de la valeur boursière du géant américain des VTC, sur fond d'explosion de la demande mondiale de livraisons de repas à domicile sous l'effet de la pandémie.

Via son fonds d'investissement Vision Fund, SoftBank Group demeure le principal actionnaire d'Uber, dont il détient encore près de 10% du capital, une part valant actuellement près de dix milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, lequel s'échangeait pour 104,15 yens vers 07H00 GMT contre 104,26 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise nippone montait un peu aussi face à l'euro, lequel cotait à 126,64 yens contre 126,69 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,2160 dollar, contre 1,2151 dollar lundi.

Le marché du pétrole évoluait en ordre dispersé: vers 06H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,57% à 52,48 dollars mais celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,27% à 55,84 dollars.

