La Bourse de Tokyo a de nouveau plié face aux inquiétudes liées à la Fed

La Bourse de Tokyo a terminé en nette baisse jeudi alors que les investisseurs évitaient les prises de risques face à la détermination affichée par la Réserve fédérale américaine (Fed) à combattre l'inflation, qui faisait craindre de nouvelles hausses de taux.

L'indice vedette Nikkei a perdu 1,53% à 27.661,47 points, son plus bas niveau depuis un mois. L'indice élargi Topix a reculé de 1,41% à 1.935,49 points.

L'aversion au risque a prévalu et les ordres à la vente ont dominé sur la place tokyoïte, qui a suivi la tendance des marchés européens et américain la veille face à la détermination des banques centrales à lutter contre l'inflation et aux inquiétudes sur l'activité économique.

Même la chute du yen, qui a atteint jeudi matin un nouveau plus bas face au dollar depuis 1998 alors que le grand écart entre la fermeté monétaire américaine et la politique ultra-accomodante de la Banque du Japon continuait de s'accentuer, n'a pas joué son rôle habituel de soutien aux valeurs exportatrices nippones.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 2% vers 07H00 GMT.

Du côté des valeurs

SONY: le japonais Sony (-1,21% à 11.000 yens) et le chinois Tencent s'apprêtent à prendre une participation de 30% au capital du studio nippon de jeu vidéo FromSoftware à l'origine de la série "Dark Souls" et du récent succès "Elden Ring", a annoncé mercredi la maison mère de FromSoftware, Kadokawa Corporation, qui a elle vu son titre gagner 3,78% à 3.155 yens.

FromSoftware était considéré depuis longtemps comme une piste attractive pour Sony, qui procède à des acquisitions ciblées de studios et d'éditeurs de jeux vidéo dans le monde entier.

SOFTBANK GROUP: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (-0,93% à 5.510 yens), qui a essuyé entre avril et juin une perte nette record à cause de la débâcle mondiale des valeurs technologiques, a annoncé mercredi que Rajeev Misra, l'un des lieutenants du PDG Masayoshi Son, avait démissionné de sa fonction de vice-président exécutif du groupe.

Il restera cependant à la tête de SB Investment Advisers, qui gère le principal fonds d'investissement de SBG, le Vision Fund 1, selon un communiqué du groupe.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole reculait: vers 06H50 GMT, le baril de WTI américain lâchait 0,58% à 89,03 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,58% à 95,09 dollars.

Sur le marché des devises, le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 139,42 yens vers 07H00 GMT, contre 138,96 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était quasi stable, un euro valant 139,67 yens contre 139,71 yens la veille. Et la monnaie européenne reculait à 1,0016 dollar contre 1,0054 dollar mercredi à 21H00 GMT.

